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傳華府鎖定中國電信在美子公司 加強打擊行動

2024/12/17 13:09
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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）一名消息人士告訴路透社，美國商務部正準備進一步打擊中國電信在美國的子公司，主因擔心這家公司在美國網路和雲端服務構成美國國家安全風險。

路透社報導，這名消息人士證實「紐約時報」（New York Times）的報導，內容是美國商務部上週通知中國電信美洲公司（China Telecom Americas）一項初步決定，認為這家公司在美國網路和雲端服務構成美國國安風險，並限期這家公司30天內做出回應。

2021年，美國聯邦傳播委員會（FCC）以國家安全為由，撤銷中國電信美洲公司在美國的營運許可。

中國電信美洲公司未立即回覆置評要求。

對於疑似中國「鹽颱風」（Salt Typhoon）駭客活動滲透美國電信公司、竊取美國通話資料的行徑，華府正提高警覺。多名聯邦參議員表示，「鹽颱風」可能是美國史上最大規模的電信駭客攻擊。

路透社今年6月首度報導，美國總統拜登政府正在調查中國電信、中國移動和中國聯通在美國的雲端和網路業務。（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1131217

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