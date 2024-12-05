因應中國駭客「鹽颱風」入侵 美參議員將聽取機密簡報

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）根據官員和路透社所見的通知函，美國政府機構今天將為全體參議員舉行一場機密簡報會，內容涉及中國涉嫌透過駭客組織「鹽颱風」（Salt Typhoon）深入美國電信公司，並竊取美國通話資料。

路透社報導，官員表示，美國聯邦調查局（FBI）、國家情報總監海恩斯（Avril Haines）、聯邦傳播委員會（FCC）主席羅森沃賽爾（Jessica Rosenworcel）、國家安全會議（NSC）和網路安全和基礎設施安全局（CISA）預計將出席這場定於下午3時舉行的閉門簡報會。

與此同時，外界愈來愈擔心中國駭客入侵美國電信網絡的規模和範圍，以及企業和政府何時才能針對相關問題向美國人民做出保證。

此外，官員透露，參議院商務委員會一個小組委員會計劃於12月11日就「鹽颱風」駭客攻擊事件舉行聽證會。

美國聯邦眾議員歐清傑（Jake Auchincloss）上個月表示，「鹽颱風是美國史上遭遇最嚴重的電信駭客攻擊，要求對中國共產黨做出相應反應，並加強美國企業責任，以防止這些入侵。」

即將接任聯邦傳播委員會主席的卡爾（Brendan Carr）今天說：「鹽颱風的入侵對我國國家安全構成嚴重且不可接受的風險。」他還說他「將在政權交接期間和明年與國安機構合作，努力根除威脅並保護我們的網路安全」。

白宮拒絕發表評論。美國官員先前聲稱，「鹽颱風」駭客以威瑞森（Verizon）、AT&T、T-Mobile等公司為目標，竊取通話紀錄及大量通訊資料。一名官員指出，駭客仍在持續發動攻擊。

這名官員表示，全球有數十家企業遭遇「鹽颱風」駭客攻擊，其中包括「至少」8家美國電信和電信基礎設施業者。

這名官員指出，白宮已將解決「鹽颱風」駭客問題列為聯邦政府優先事項，總統拜登也已多次聆聽相關簡報。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1131205