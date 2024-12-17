川普稱俄烏停火有進展 選後首場記者會重點一次看

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（中央社佛州棕梠灘16日綜合外電報導）美國總統當選人川普今天在佛州舉行當選以來首場新聞記者會，與媒體暢談1個多小時期間觸及外交、關稅、內閣人選等議題，還提到在終止俄烏戰爭上已「略見進展」。

華盛頓郵報認為，川普這場於自家佛州寓所約70分鐘的記者會，揚言開除居家工作後不願回辦公室的聯邦雇員，並說考慮讓美國郵政管理局（USPS）民營化，透露出他上任後在實質施政內容或風格兩方面，都會與拜登政府大相逕庭。

華爾街日報摘錄川普在記者會所講的相關重點。

外交

川普表示，哈瑪斯（Hamas）必須在他明年1月20日就職前釋放所有人質，否則「後果難料」。川普沒有說明以哈議題細節，但表示他最近與以色列總理尼坦雅胡有所討論。

目前談判各方仍在努力促成加薩停火協議，上週哈瑪斯提交一份可在達成停火協議後釋放的人質名單，當中列出美國公民，這還是以哈在戰事期間達成首次休兵以來哈瑪斯的頭一遭。

川普還說他正努力終止俄烏衝突，並透露已「略見進展」，但沒詳細說明。

川普將敘利亞反抗勢力推翻總統阿塞德（Bashar al-Assad）政權的功勞歸給土耳其。當被問及會否撤回駐紮敘利亞為數約900名美軍時，川普只表示不希望美軍傷亡，「但我認為現在這種情況不會發生，因為另一方已被摧毀」。

關稅

川普在記者會談及如何用關稅應對各國銷美產品，稱「他們課我們，我們就課他們」。他日前揚言對中、加、墨等國祭出高關稅，但今天卻沒在記者會詳述關稅計畫，只說「關稅會讓我國富裕」。

將在貿易前線擔任主導的內定商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）說，新政府將採互惠貿易政策。他在記者會上被問及是否再與中國達成貿易協議時說：「互惠將成為我們關注的重點，對方如何對待我們，就該受到如何對待。」

內閣提名

川普一些新政府內閣提名人事受質疑，但他今天表示，如果參議員們出於政治或愚蠢原因反對某些人事，「到時他們就會發現到初選會遇到挑戰」而且屆時遇到的挑戰與他無關。

川普說若參議員們的反對意見合理、公平且確有不同意某事或某人的理由，他就能理解，但他也說相信自己提名的是一群「出色之人」。

川普所提的大多數內閣人事都獲共和黨籍參議員買單，但少數諸如國防部長提名人赫格塞斯（Pete Hegseth）、衛生部長提名人小羅勃甘迺迪（Robert F.Kennedy Jr.）在參院的審查可能被用放大鏡檢視。

TikTok

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川普今天沒說他會如何處理TikTok這個廣受美國年輕族群歡迎的社媒app，只說「TikTok我們會看著辦」川普在第一任期間曾支持TikTok禁令，但後來喜歡上這個app。他今天表示，這次大選獲不少年輕人力挺，年輕人已是他的「心頭肉」。

拜登今年4月簽署法令，要TikTok擺脫中國母公司，否則將在美國被禁用。禁令將於明年1月中生效，但具體如何實施尚不清楚，得看接手的川普政府。（譯者：陳亦偉）1131217