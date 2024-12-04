拜登卸任前訪非洲 宣布逾10億美元人道援助抗旱

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（中央社安哥拉首都魯安達3日綜合外電報導）美國總統拜登今天訪問安哥拉，宣布將向非洲提供逾10億美元（約新台幣328億元）的人道援助；美國正在當地展示一項重大基礎建設計畫，旨在對抗中國在非洲的投資。

拜登是首位訪問前葡萄牙殖民地安哥拉的美國總統，他今天稍早會見安哥拉總統勞倫科（Joao Lourenco），預計明天訪問羅必多港（Lobito），出席在當地舉行的基礎建設峰會。

拜登在安哥拉首都魯安達（Luanda）近郊的國家奴隸制度博物館（National Slavery Museum）發表演說時稱美國「全力支持非洲」，並承諾提供財政支持。

拜登說：「一些非洲民眾因歷史性乾旱而流離失所，我宣布向他們提供逾10億美元的新人道支援。」

非洲南部目前正面臨這塊地區有史以來最嚴重的乾旱。

拜登明天將前往魯安達以南約500公里處的羅必多港，參加非洲基礎建設投資峰會，安哥拉、剛果民主共和國、坦尚尼亞和尚比亞的領袖都將出席。

拜登政府在非洲已投資一項大型鐵路計畫，擬將非洲內陸國家重要礦產運送到安哥拉大西洋口岸羅必多港出口，他表示「未來的發展在安哥拉、在非洲」。

羅必多計畫是美國及其盟國與中國之間地緣政治鬥爭的一部分；中國在非洲有各式各樣的投資，也在剛果民主共和國和尚比亞開採礦藏。

法新社報導，一位美國高層官員在拜登出訪前表示，非洲各國政府正在尋求能取代中國投資的替代方案，特別是中國投資案導致非洲「後代子孫將生活在沉重的債務情況下」。

安哥拉積欠中國170億美元，約占國家總債務的40%。（譯者：紀錦玲/核稿：李佩珊）1131204