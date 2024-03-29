歐巴馬、柯林頓同台催票 為拜登經濟政策辯護

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（中央社紐約28日綜合外電報導）美國總統拜登（Joe Biden）今天在紐約募款活動中，獲得民主黨籍前總統歐巴馬和柯林頓站台支持，這兩位前元首並為拜登的經濟政策辯護。

路透社報導，歐巴馬（Barack Obama）和柯林頓（Bill Clinton）參加紐約無線電城音樂廳（Radio City Music Hall）一場為拜登舉辦的高額募款活動。

他們深入探究一個使經濟學者、政治策略家及白宮困擾的問題：如果美國經濟數據這麼好，為何民眾對經濟如此不滿？

他們除了敦促現場數以千計的民眾支持拜登連任，還試圖解釋在美國就業有所成長、支出穩健及國內生產毛額（GDP）增幅優於預期時，民眾對經濟頗為擔心的理由。

歐巴馬說，有些「結構性問題」使人們感到挫折，包括對工會的打壓，這是拜登特別要對抗的事物。

他說：「如果你努力工作，但薪水入不敷出、超過可以忍受的臨界點，你擔心房租和油價，這是可以理解的。」

歐巴馬指出，拜登需要和他的支持者溝通，「你認為誰真正會為你著想」？歐巴馬並表明，他不認為共和黨總統候選人、前總統川普（Donald Trump）能通過這項考驗。

川普與共和黨人士砲轟拜登，認為高物價正在生鮮雜貨、房市和美國經濟其他領域傷害民眾的荷包。

拜登則指出企業獲利了結和缺乏競爭等問題，並強調通膨正在下滑，但有許多工作尚待完成。（譯者：洪啟原/核稿：陳正健）1130329