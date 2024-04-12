美韓防禦對話 重申維持台海和平穩定重要性

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（中央社記者石秀娟華盛頓11日專電）美國與南韓的國防部今天在華府舉行防禦一體化對話會議，會後聯合聲明再次強調，維持台灣海峽的和平與穩定的重要性。

美國總統拜登、南韓總統尹錫悅去年4月舉行高峰會，發表紀念美韓結盟70週年的聯合聲明，當時也重申，維持台海和平、穩定是區域安全與繁榮不可或缺的要素。

美國國防部新聞稿指出，今天第24屆美、韓防禦一體化對話（Korea-U.S. Integrated Defense）對同盟防禦願景的3大支柱進行深入討論，包括加強對北韓的嚇阻能力、增進現代化科技能力，及強化與理念相近國家的合作。

新聞稿說，雙方擔憂，北韓持續挑釁、發展核武與飛彈能力，將破壞朝鮮半島及地區穩定。美方重申，將用全副軍力，包括核武、傳統武力、飛彈防禦及先進非核能力防禦，北韓動用核武是不可接受的，將導致金氏政權終結。

此外，美國、南韓都認為，北韓與俄羅斯擴大軍事合作，特別是武器及高科技轉移，已違反聯合國安理會決議，也破壞朝鮮半島、歐洲、印太地區的和平與穩定。

美國、南韓也審視將同盟擴展為全球性全面戰略關係的進展，將結合共享價值、利益的夥伴，促進區域內的防禦與安全合作，並重申維持台海和平穩定至關重要。（編輯：馮昭）1130412