拜登熱迎岸田聯手抗中 讚揚美日關係牢不可破

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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國總統拜登今天在華府歡迎日本首相岸田文雄前來進行國是訪問，並且讚揚美日關係「牢不可破」。岸田此行重點旨在加強美日防禦關係，對抗再次崛起的中國。

法新社報導，拜登以紅地毯、豪華晚宴及美國傳奇民謠歌手保羅賽門（Paul Simon）的音樂，迎接岸田來訪。在春陽照射下，拜登在白宮南草坪（South Lawn）為岸田舉行盛大歡迎儀式。

拜登在聯合記者會上表示：「我們之間的夥伴關係牢不可破。」他還說：「日美聯盟是印太地區和世界各地和平、安全、繁榮的基石。我們的聯盟是真正的全球夥伴關係。」

拜登對著身穿軍禮服的美國軍人發表談話，讚揚日本在全球扮演日益重要的角色，包括支持烏克蘭對抗俄羅斯的「殘暴」入侵。

岸田則指出，日本一個多世紀前贈送數千株櫻花樹給美國，如今櫻花每年春天在華府盛開。岸田說：「我相信，日美同盟如櫻花般的關係，將繼續變得更加強大。」

據報導，拜登與岸田將宣布計畫，針對「美日安保條約」進行自從1960年代簽署以來的最大幅度更新，中國為美日警惕的對象。（譯者：陳正健）1130411