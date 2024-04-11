澳洲替維基解密創辦人求情 拜登考慮撤銷起訴

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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國總統拜登今天表示，他正在斟酌澳洲提出對「維基解密」（WikiLeaks）網站創辦人亞桑傑（Julian Assange）撤銷起訴的請求。

維基解密2010年釋出大量美國機密文件，包含軍事紀錄和外交電報，亞桑傑因此遭美國以18條罪項起訴通緝。英國先前已批准美國提出引渡亞桑傑的請求，他目前正在尋求上訴。

路透社報導，澳洲國會下議院2月14日通過一項動議，要求讓澳洲籍的亞桑傑返國。長久以來表達反對拘押亞桑傑的澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）當時也投下贊成票。

拜登（Joe Biden）今天被媒體記者問及，對於澳洲方面請求撤銷起訴亞桑傑一事是否做出回應，他回答：「我們正在斟酌這件事。」

艾班尼斯表示，澳洲政府已透過各種可能方式，向所有相關政府層級提出這項議題，也將持續透過外交交涉讓亞桑傑獲釋。

他告訴澳洲廣播公司（ABC）：「這是來自拜登總統令人振奮的言論。」

「我認為這件事情必須做個了斷。亞桑傑先生已經付出重大代價，真的夠了。我強烈認為，持續監禁亞桑傑先生不會帶來任何好處。我已表達澳洲政府這項觀點。」

亞桑傑的律師波拉克（Barry Pollack）也表示，拜登的言論振奮人心。波拉克3週前才說，亞桑傑的律師團看不到美國對他的起訴有任何解決跡象。

美國司法部今天並未就拜登的發言立即回應路透社的置評請求。（譯者：李佩珊/核稿：張正芊）1130411