AUKUS第二支柱考慮日本 中國稱破壞地區和平

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北10日電）澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）考慮將日本納入「第二支柱」陣容。中國對此表達「堅決反對」，稱此舉加大核擴散風險、加劇亞太軍備競賽、破壞地區和平穩定。

組成澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）的澳洲、英國、美國等3國防長8日發布聯合聲明，考量日本的能力及其與「所有3個成員國」的既有密切雙邊防衛合作關係，正考慮就AUKUS第二支柱「個別計畫」納入額外夥伴，與日本展開合作，參與人工智慧、極音速武器等高科技領域研發。

中國駐英國大使館於9日時在官網以「發言人答記者問」形式發布回應。

中國駐英國大使館發言人表示，美英澳無視地區國家和國際社會對於核擴散風險的普遍擔憂，執意推進所謂的「三邊安全夥伴關係」，現在還誘拉部分國家入夥，「這勢必加大核擴散風險，加劇亞太軍備競賽，破壞地區和平穩定」，中方對此表示嚴重關切、堅決反對。

發言人並「敦促」美英澳摒棄冷戰思維、停止拼湊排他性「小圈子」，停止在亞太挑事生非、製造陣營對抗，「奉勸日本深刻汲取歷史教訓，在軍事安全領域謹言慎行」。

這並非中國首次批評AUKUS，今年2月下旬傳出紐西蘭有意加入AUKUS，當時中國國防部稱「推進核潛艇及其他軍事技術合作，破壞國際核不擴散體系，刺激軍備競賽，已引發愛好和平的國家強烈擔憂和普遍反對」。（編輯：吳柏緯）1130410