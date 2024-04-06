台灣關係法45週年 學者：印太區域和平定海神針

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（中央社記者吳昇鴻台北6日電）今年是台灣關係法立法45週年，國際關係學者指出，在當前美國兩黨都認識到中國崛起所帶來挑戰、加速「去風險化」之時，台灣關係法可說是美國印太戰略及台灣和平穩定的定海神針；國防學者認為，台美共享民主價值，美國國會的跨黨派支持預料將延續，並非中共花錢遊說可得。

今年是台灣關係法（Taiwan Relations Act, TRA）立法45週年，世新大學前國際事務長、通識教育中心助理教授吳巨盟接受中央社記者訪問時表示，過去45年來，台灣關係法透過授權，讓美國與台灣人民持續保持商業、文化與其他關係，促進美國推展外交政策，協助維持西太平洋區域和平、安全與穩定。

吳巨盟指出，歷年來美國政府與國會都透過台灣關係法，對台灣提供實質幫助，在當前民主與共和兩黨都認識到中國的崛起對美國的挑戰，且在經濟、科技對中國加速「去風險化」之時，台灣關係法可說是美國總體印太戰略及台灣和平穩定的定海神針。

至於外界常質疑美國對台灣承諾的可信度，吳巨盟表示，台美夥伴關係的發展與深化，已成為觀察美國兩黨對台政策的重要指標；近年美中關係低迷，使得美國國會的友台法案顯著增加，尤其台灣關係法立法45年後，國會是否立法要求美國總統對台灣展現更多支持，值得關注與期待。

吳巨盟舉例，「國防授權法」提供台灣安全援助，擴大台美雙邊軍事訓練、交流與合作的機會，加上總統拜登今年完成2024會計年度綜合撥款法的立法，提供台灣3億美元的無償軍事融資，延續核撥不少於400萬美元「全球合作暨訓練架構」（GCTF）預算，納入優先改革軍售流程以加速對台灣軍備交付，以及支持台灣國際參與等，對台灣國家安全及台海和平穩定有莫大貢獻。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲告訴中央社，台灣關係法是維繫台美間最重要的法律基礎，界定美國與台灣的政治、安全關係，後續又有補強法案，例如美國「台北法案」生效後，推進台美間高階人員交流等。

蘇紫雲指出，每年領銜推動的國防授權法，也持續納入包括「對外軍事融資」（FMF）及「總統提用權」（PDA）等各項提升台美安全合作的政策工具，相關倡議並在行政部門及國會的積極推動下逐步落實，等於把台灣視為非北約主要盟國。

對於今年年底舉行的美國總統大選，蘇紫雲表示，美國國會跨黨派支持至關重要，預料將會具有延續性，台美共享民主價值，並非中共花錢遊說可得。

「（預料）華盛頓對台北的互信、對安全的承諾，不會改變」，蘇紫雲指出，台灣雖有盟友協助，但也展現自我防衛精神，不會成為「安全的依賴者」，且台灣戰略地位重要，全球大型貨輪多數通過台海周邊，台灣安全就是全球安全，「共同安全」的概念進一步鞏固台美合作關係。

吳巨盟也說，台灣關係法為台美雙邊的經濟、政治和軍事合作提供重要法律基礎，即使美國政府在不同政黨間輪替時，應會維持政策一貫性。

吳巨盟認為，美國總統為最高行政首長，對於台灣關係法的立場與認知，可能會影響到未來相關政策的執行，導致政策上的部分調整，例如某些政府可能更加強調軍事支持，而另些政府可能更注重經濟和文化交流。（編輯：林克倫）1130406