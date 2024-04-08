外交部擬增非洲獎學金名額 學者：助台建立政經人脈

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（中央社記者吳昇鴻台北8日電）為強化非洲友台關係，外交部「精進非洲計畫」規劃增加非洲學生來台就讀獎學金名額，學者認為，這些留學生返國後不論從政或從商，將因「台灣經驗」加深連結，可讓台灣建立更多國際人脈，有利拓展實質國際空間。

外交部近日將「精進非洲計畫」報告送抵立法院，報告內容指出，外交部在現有預算項目下推動「非洲計畫」，提升與史瓦帝尼、索馬利蘭以外其他非洲國家雙邊關係；在開設新據點方面，自民國108年「非洲計畫」執行以來，除在索馬利蘭設立代表處，也在象牙海岸設立代表處，並持續協助貿協在非洲籌設據點。

報告表示，將繼續以台灣駐非洲現有6個館處，作為分享台灣社會與經濟發展經驗的「台灣模式」支點，並針對台灣具優勢的議題領域研擬連點成線、線連成面的整體戰略，促進與非洲各區域重要國家的交流合作。

報告指出，儘管駐非洲館處為數不多，各館處仍積極開拓與非洲國家的雙邊關係，例如非洲國家友台國會議員組成「福爾摩沙俱樂部」，目前加入的多國國會議員分屬非洲13個國家。

為強化非洲友台力量，外交部在報告指出，規劃增加提供非洲各國優秀學生來台就讀獎學金名額，並加強培養台灣知「非」人才，例如繼續推動台非高等院校交流及締結姐妹校。

對此，世新大學前國際事務長、通識教育中心助理教授吳巨盟向中央社記者表示，讓國際學生來台灣唸書、培育人才，不只是學術交流，更是幫台灣建立國際場域的人際關係，且能到台灣唸書的非洲學生，家庭條件大多有一定經濟基礎，這是建立台灣人脈的方式。

吳巨盟說，這些曾在台灣學習的留學生，回國後不論從政或從商，都能將所累積的台灣經驗帶回去，加深台灣在非洲的能見度與連結；時值全球化發展態勢變化之際，台灣若能提早布局國際人脈都值得正面看待，將有利於台灣拓展實質的國際空間。

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此外，有關人道救援部分，外交部在報告表示，與農業部及NGO合作，於民國112年援贈非洲國家食米及人道物資，受贈國家除史瓦帝尼及索馬利蘭外，也包括南非、納米比亞及象牙海岸等國家。

報告指出，113年台灣規劃援贈更多食米給非洲國家，包括南非、莫三比克、辛巴威、賴索托、波札那及史瓦帝尼等非洲南部6國，以及西非獅子山、東非馬達加斯加與索馬利蘭等3國，援米總數量逾5000噸。（編輯：翟思嘉）1130408