分析：美日菲峰會或催生另一「小多邊」安全架構

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（中央社台北11日電）美國、日本和菲律賓領袖高峰會將登場，分析認為，三國安全聯盟的升級預計成為本次峰會的核心議題，並可能在印太地區催生出又一新的「小多邊」安全架構。

美國之音10日報導，隨著中國的國際影響力迅速上升，從聯合國到類似東南亞國家協會（ASEAN）等地區性的組織被認為越來越多地為中國所左右，例如柬埔寨和寮國等國與中國關係緊密，致東協多年來始終無法在南中國海主權爭議的問題上團結一致。

隨著美國認為多邊體系似已無法勝任維護全球和區域和平的使命，因此從「美日印澳四方安全對話」（Quad）到「美英澳三邊安全夥伴關係」（AUKUS），美國開始越來越依賴「小多邊」（minilateral）體系作為印太安全結構的支撐。

報導表示，這次美日菲領袖峰會將涉及許多安全和經濟議題，如聯合巡邏、美日對菲律賓的軍事援助、台海安全和關鍵產業供應鏈合作等等，其中三國安全聯盟的升級預計成為本次峰會的核心議題。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲事務高級副總裁車維德（Victor Cha）表示，目前美國與日本和菲律賓之間的聯盟關係已「不僅僅是維持現狀，它們正在被提升、改進和升級。」

CSIS的另一位專家賓根（Kari A. Bingen）表示，這次峰會一個令人關注的問題是美日將如何深化在太空和飛彈防禦方面的合作。兩國已經聯合開發了先進的「標準」-3 Block 2A反導攔截彈，並建有共享飛彈預警數據的機制。

賓根認為，相信美日在此基礎上，將會在飛彈預警和跟蹤能力的開發和部署方面加強合作，包括探測和跟蹤能力來跟蹤高超音速飛彈。

至於聯盟關係升級並不限於美國與日菲關係，日本和菲律賓之間的防衛關係也有望再進一步。

報導指出，日菲兩國去年11月啟動了加強兩國防務關係的協議談判，允許在對方領土上部署軍隊。英國「金融時報」（Financial Times）上週報導，菲律賓駐美大使羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez）表示，他預計兩國將於4月12日在華盛頓舉行三邊峰會後不久締結協議。

除了AUKUS和四方安全對話外，美國近年來打造的「小多邊」體系的努力還包括去年夏天的美日韓大衛營峰會。在該峰會上，日韓擱置了歷史恩怨，與美國推進了旨在遏制中國挑釁的國防協議。

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美國之音指出，「小多邊」體系打破了傳統的單邊、雙邊和多邊三種模式，擴大並深化了美國與盟國間的安全架構。

美國史丹佛大學亞太研究中心東南亞研究主任愛默生（Donald Emmerson）說，多邊體系非常難以達成共識，而在「小多邊」體系下，三個、四個或五個國家都已各具加入該機制的動機，彼此之間已建有互信，「小多邊的長處是真正根植於參與其中的少數幾個國家。因此，它更加堅實。」（編輯：唐佩君/陳鎧妤）1130411