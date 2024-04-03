花蓮地震 國泰金捐款3000萬元、新光金捐1000萬元

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（中央社記者謝方娪、羅元駿台北3日電）花蓮近海今天上午發生規模7.2地震，並發生多起餘震。國泰金控晚間宣布，將捐款新台幣3000萬元，作為此次賑災使用；新光金控晚間宣布，將由子公司新光人壽、新光銀行、元富證券共同捐款1000萬元，其中600萬元將指定捐款給花蓮縣政府。

國泰金控晚間宣布，將捐款3000萬元，作為此次賑災使用，盼能幫助受災民眾早日重建家園、恢復正常生活；除提供重建所需資源外，旗下子公司國泰人壽、國泰產險均於第一時間啟動關懷機制，提供保戶傷亡慰問金、緩繳保費、快速理賠等多項措施。

新光金控晚間宣布，將由子公司新光人壽、新光銀行、元富證券共同捐款1000萬元，其中新壽捐款500萬元、新光銀捐款300萬元、元富證捐款200萬元，作為賑災及災後重建之用。

新光金說明，其中600萬元將指定捐款給花蓮縣政府，希望協助此次受災最嚴重的花蓮，供相關單位急難救助，並協助花蓮受災民眾安置與後續重建。

新壽在災後啟動緊急應變小組，清點各辦公大樓情況及人員安全，同時啟動「新光防災5保」，包括主動協助理賠、保單補發免收工本費、續期保費緩繳優惠、保單借款利息緩繳優惠及房屋貸款本金寬延優惠，並針對受災保戶提供身故10萬元、加護病房5萬元、一般住院1萬元的傷亡慰問金。（編輯：楊凱翔）1130403