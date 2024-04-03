花蓮強震 鴻海捐款8000萬元、台新金捐1000萬賑災

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（中央社記者張建中、謝方娪台北3日電）花蓮近海今天上午發生規模7.2地震，並發生多起餘震。鴻海下午宣布將捐贈新台幣8000萬元，希望能拋磚引玉、善盡企業社會責任；台新金也宣布將捐款1000萬元作為賑災之用，其中600萬元指定捐款給此次災情最嚴重的花蓮。

花蓮東部外海今天上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，全台各地強烈有感，截至下午4時30分止，全台災損傷亡共9死、821傷、127人受困。花蓮災情最慘重，蘇花公路落石砸中車輛造成傷亡，並有2棟大樓嚴重傾斜，警消全力搜救中。

針對花蓮強震，鴻海表示，造成許多人民生活受到影響，部分失去家園的居民，未來還要面對漫長的重建之路。

鴻海下午發布聲明宣布將捐贈8000萬元，希望能拋磚引玉、善盡企業社會責任，並喚起各界同心齊力，一起投入災區救援，協助受影響民眾重建及儘速恢復正常生活。

台新金控傍晚也宣布，將捐款1000萬元作為賑災之用，其中600萬元指定捐款給此次災情最嚴重的花蓮，為首家宣布捐款的金融業者。

台新金總經理林維俊表示，為協助民眾進行災後重建，台新銀行將提供房貸既有客戶房屋紓困融資貸款，免收手續費、得不限制清償期間、最長得申請6期寬限期。

林維俊指出，針對台新銀既有放款客戶，因天然或特定災害等重大不可抗力因素導致無法履行契約時，台新銀將依個案受理客戶申請本金緩繳、本息緩繳或展延還款期限等紓困方案，以降低受災戶還款壓力。

台新人壽則啟動4大應變措施，包括保單借款利息減免、保單補發免收工本費、續期保費緩繳及快速理賠。受災保戶可自災害發生日起3個月內，提出受災證明向台新人壽申請。（編輯：張良知）1130403