花蓮規模7.2地震 「魔獸」霍華德：為台灣祈禱

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（中央社記者陳容琛新北3日電）花蓮近海今天發生規模7.2地震，全台各地強烈有感，曾來台打球的前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）也在個人社群媒體發文，希望大家為台灣祈禱。

根據中央氣象署資訊，花蓮今天上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，全台有感且餘震不斷，目前已釀9死。其中花蓮受創最嚴重，甚至出現大樓嚴重傾斜等情況。

霍華德曾於2022年加盟台灣職籃T1聯盟桃園雲豹（台啤雲豹前身），全台掀起「魔獸熱潮」，後續雖未能續留，但仍心繫台灣，稍早他透過個人社群媒體發文，希望所有人一起幫台灣祈禱，「我根本無法想像那些家庭與人們，因為這場天災所面對的那些恐懼與痛苦。」

霍華德期望，大家堅強地度過這段時期，「承受這樣突如其來的天災使人痛徹心扉，這也是為什麼我們要同心協力度過，我們永遠都在。」針對地震失去所愛及被地震影響的人們，霍華德也送上誠摯的祝福、祈禱以及哀悼。

此外，霍華德也不忘再次重申：「台灣的大家，我愛你們。」（編輯：張雅淨）1130403