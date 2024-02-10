「魔獸」霍華德向台灣球迷拜年：非常想念你們

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北10日綜合外電報導）曾於2022年底來台加盟台灣職籃T1聯盟桃園永豐雲豹隊並刮起全台炫風的前NBA球星「魔獸」霍華德今天在社群媒體Instagram貼出舊影片，他向台灣球迷拜年，直呼「非常想念你們」。

今天是農曆大年初一，霍華德（Dwight Howard）特地在Instagram用中文發文拜年，「祝大家好運連連、福氣滿滿」。

「我非常想念你們，迫不及待地想回來與我的台灣粉絲們團聚」，霍華德還說，若粉絲希望他在3月來台灣並錄製新一集播客（podcast），就在發文下方留言。

霍華德為了向粉絲拜年，也在Instagram發布一則去年在台灣向大家祝賀農曆新年快樂的舊影片，並用英文寫道，「今年是龍年，將有好運及更多祝福來臨」。

由於去年是兔年，影片中可看到霍華德拿著「金兔豹喜」的春聯祝賀新年快樂。

生涯8度入選美國職籃NBA明星賽的霍華德前年來台加盟桃園永豐雲豹，繳出場均23.2分、16.2籃板、5助攻的成績，並獲選為年度最佳外援。

美國媒體先前報導，霍華德與菲律賓球隊Strong Group簽下2週短約，代表球隊參加今年1月在阿拉伯聯合大公國舉行的杜拜國際籃球冠軍賽。（譯者：侯姿瑩/核稿：陳彥鈞）1130210