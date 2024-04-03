央行：因應花蓮地震停班 退票從寬處理

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（中央社記者潘姿羽台北3日電）花蓮外海今早發生芮氏規模7.2地震，引發災情，中央銀行發布新聞稿指出，因應地震花蓮縣停班，退票可從寬處理。

花蓮外海4月3日上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，是921地震後最大規模，全台皆能感受明顯搖晃，花蓮地區出現多處災情。

央行表示，4月3日因受地震影響，花蓮縣停止上班，為了顧及支票存款戶資金調度可能受到影響，有關存款不足退票紀錄，將依票據交換所訂定的「台灣票據交換所因應部分地區停止上班各項票據交換及退票紀錄作業須知」、「支票存款戶票信狀況註記須知」與「查詢票據信用資料作業須知」規定，從寬處理。

關於從寬處理措施，第一，支票存款戶於4月3日、4月8日所發生的存款不足退票，若分別在次一個營業日，經重提付訖、清償贖回或提存備付申請註記者，一律不列紀錄，也包括補票紀錄，並免收手續費。

不過央行提醒，若支票存款戶於原退票據重提付訖前，提取備付款者，則該退票會再列入紀錄。

第二，支票存款戶因這次地震遭受災害，導致影響票款清償能力者，得檢具證明文件，向辦理退票的金融業者申請核轉當地票據交換所辦理重大災害的註記，經辦妥註記者，自災害發生之日起算6個月內，所發生存款不足退票，暫時不因退票達3張而通報為拒絶往來戶，且在期間內辦妥清償贖回、提存備付或重提付訖的註記者，退票紀錄不對外提供查詢。

央行補充，如果4月3日以後，還是受到地震影響，導致部分地區停止上班，將比照上述因應措施辦理。（編輯：林淑媛）1130403