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土耳其無人機專家團來台救災 府：良善力量循環

2024/4/7 15:31（4/7 15:37 更新）
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0403花蓮地震，目前搜救集中在砂卡礑，來台協助救災的土耳其搜救隊7日加入，先在太魯閣工務段會議室召開專案工作會議，台灣特搜人員說明相關狀況。（消防署提供）中央社記者李先鳳傳真 113年4月7日
0403花蓮地震，目前搜救集中在砂卡礑，來台協助救災的土耳其搜救隊7日加入，先在太魯閣工務段會議室召開專案工作會議，台灣特搜人員說明相關狀況。（消防署提供）中央社記者李先鳳傳真 113年4月7日
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（中央社記者葉素萍台北7日電）總統府今天表示，誠摯感謝土耳其政府派遣無人機專家團來台協助救災，並盼台灣與土耳其互助的良善力量，持續於國際社會循環擴散。

總統府發布新聞稿表示，土耳其無人機專家團昨日抵台，將運用專業無人機技術，配合中央災害應變中心救災工作，並分享救災實務經驗。

總統府發言人林聿禪提到，政府及人民誠摯感謝土耳其政府對台灣的關懷及援助，並盼台土間互助的良善力量，持續於國際社會循環擴散。

林聿禪指出，台灣政府及民眾曾於去年2月土耳其遭受百年強震後提供多項協助，而土耳其為致謝及展現台土真摯友誼，採公私部門協力方式，由土國民航局國際災難無人機測試訓練中心計畫資深專家德米卡普（Kamil Demirkapu）率領專家團一行7人，在外交單位聯繫安排下，攜帶土耳其製無人機及相關裝備來台，並配合內政部消防署作業，前往花蓮災區協助相關救災工作並分享經驗。

林聿禪強調，土耳其各界於地震發生後第一時間表達慰問，並積極主動表達願提供救災協助，政府及人民對土耳其各界的善意表達由衷感謝，並期盼台土間互助的良善力量，能夠在國際社會持續循環擴散。（編輯：張若瑤）1130407

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