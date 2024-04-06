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土耳其無人機專家團來台救災 外交部誠摯感謝

2024/4/6 21:08（4/6 21:26 更新）
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土耳其民航局國際災難無人機測試訓練中心計畫的資深專家德米卡普（Kamil Demirkapu）（中左）率領專家團隊來台協助花蓮震災，外交部亞西及非洲司副司長陳詠博（中右）代表外交部前往機場迎接。（外交部提供）中央社記者吳書緯傳真 113年4月6日
土耳其民航局國際災難無人機測試訓練中心計畫的資深專家德米卡普（Kamil Demirkapu）（中左）率領專家團隊來台協助花蓮震災，外交部亞西及非洲司副司長陳詠博（中右）代表外交部前往機場迎接。（外交部提供）中央社記者吳書緯傳真 113年4月6日
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（中央社記者吳書緯台北6日電）外交部今天晚間指出，土耳其無人機專家團一行7人傍晚抵台，該團專家將運用專業無人機技術，配合台灣中央災害應變中心救災工作，分享救災實務經驗，外交部表達誠摯歡迎及感謝。

外交部指出，為感謝台灣政府及民眾，在去年2月間土耳其遭受百年強震後，提供多方協助的真摯友誼，土耳其採公私部門協力方式，由土國民航局國際災難無人機測試訓練中心計畫資深專家德米卡普（Kamil Demirkapu）率領專家團，經外交部及駐土耳其代表處的聯繫與安排，該團將攜帶土耳其製無人機及相關裝備來台，並配合內政部消防署作業，前往花蓮災區協助相關救災工作並分享經驗。

外交部表示，這次花蓮地震後，土耳其各界於第一時間向台灣表達慰問，並積極主動表達願提供救災協助，外交部對土耳其各界的善意表達由衷感謝，並期盼台土間的良善力量，能夠在國際社會持續循環擴散。（編輯：林克倫）1130406

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