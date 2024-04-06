土耳其無人機專家團來台救災 外交部誠摯感謝

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（中央社記者吳書緯台北6日電）外交部今天晚間指出，土耳其無人機專家團一行7人傍晚抵台，該團專家將運用專業無人機技術，配合台灣中央災害應變中心救災工作，分享救災實務經驗，外交部表達誠摯歡迎及感謝。

外交部指出，為感謝台灣政府及民眾，在去年2月間土耳其遭受百年強震後，提供多方協助的真摯友誼，土耳其採公私部門協力方式，由土國民航局國際災難無人機測試訓練中心計畫資深專家德米卡普（Kamil Demirkapu）率領專家團，經外交部及駐土耳其代表處的聯繫與安排，該團將攜帶土耳其製無人機及相關裝備來台，並配合內政部消防署作業，前往花蓮災區協助相關救災工作並分享經驗。

外交部表示，這次花蓮地震後，土耳其各界於第一時間向台灣表達慰問，並積極主動表達願提供救災協助，外交部對土耳其各界的善意表達由衷感謝，並期盼台土間的良善力量，能夠在國際社會持續循環擴散。（編輯：林克倫）1130406