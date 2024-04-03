台灣25年來最強震 外媒關注災情和晶片供應鏈

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（中央社台北3日綜合外電報導）花蓮外海今天上午發生芮氏規模7.2地震，是1999年921地震後最大規模，截至下午7時全國災損傷亡共9死、946傷、137人受困。外媒除即時報導災情，也關注地震對半導體產業的影響。

美國有線電視新聞網（CNN）、英國廣播公司（BBC）網站分別以「25年來最強地震襲擊台灣」、「台灣發生25年來最大地震，數十人受困隧道」為標題，即時更新災情。

（圖取自CNN網頁edition.cnn.com)

「紐約時報」（The New York Times）網站以「台灣25年來最強地震造成數百人受傷」為標題報導災情，並提及台灣經歷1999年近2500人死亡的921大地震後，持續革新地震預防和因應措施，2022年更通過新的建築規範，以強化建物結構安全。

當年立法院通過修正建築法第77條之1，新增原有合法建築物構造安全不符現行規定，經評估檢查應改善者，將強制要求改善及補強，確保民眾居住安全。

美聯社指出，這次地震造成的經濟損失尚待評估，但台灣是生產全球最先進電腦晶片及其他高科技產品的龍頭，而這類產品極易受到地震影響。震後部分區域停電，可能導致供應鏈中斷和財務損失。

路透社也引述分析師說法指出，由於發生地震後，台積電、聯電等晶片製造商為疏散員工和檢查設備，曾部分暫停運作，影響到一些晶片產出，這樣一來可能會擾亂亞洲半導體供應鏈。

彭博報導，台灣發生25年來最強烈的地震，「一些全球頂尖晶片廠商的生產中斷」，有可能對科技業和全球經濟造成負面影響。

報導提到，台灣在生產先進晶片方面扮演關鍵角色，而這類晶片正是人工智慧（AI）、智慧型手機、電動車等科技的基礎，因此影響規模可能很大。

根據竹科管理局，地震過後，台積電和力積電竹南廠部分預防性停機，群創光電竹南廠也部分停機，京元電和達邁科技全廠人員疏散。友達、聯電、旺宏及力積電竹科廠則正常。

聯電表示，竹科、南科人員依作業標準進行疏散，人員均安，廠務設施正常，機台部分停機，工程人員正努力盤點與復機中。

集邦科技表示，台灣是美光（Micron）DRAM生產重鎮，目前美光暫停DRAM報價，待完成地震損失評估後再恢復議價，三星、海力士和記憶體模組廠也跟進停止報價。

除了西方媒體，花蓮上午發生強震後，「台灣」在日本雅虎新聞的留言趨勢排名第一，多數網友除留言為台灣民眾加油祈禱外，也提到要報答台灣過去總是在日本發生地震時出錢出力的恩情。（譯者：楊昭彥/核稿：徐崇哲）1130403