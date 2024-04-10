羅志祥籲關注兒少議題 譴責不雅影片拍攝者

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（中央社記者王心妤台北10日電）歌手羅志祥今天出席公益記者會，他呼籲各界關注兒少情緒困擾。而近日藝人黃子佼因持有兒少性影像，引起各界撻伐，羅志祥說，「這些都是不應該的事情」，並譴責影片拍攝者。

羅志祥今天出席「愛從1開始－情緒困擾兒少服務計畫」記者會，他表示，兒童與青少年的情緒困擾是需要關注的議題，「但我算是滿正能量的人，就是慢慢學習並找到（情緒）出口，可能爸爸媽媽都是樂觀的人，是用一個正向的態度。」

藝人黃子佼被揭露涉嫌性騷案，並被檢方查出是私密影片網站的高級會員，持有7部未成年性影像，引發社會譁然。

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羅志祥譴責影片拍攝者，並認為黃子佼應跟家人好好說明，一般人也應該「不下載、不支持、不購買、不觀看」。他說：「這些都是不應該的事情，希望大家多關注虐童相關事件，保護兒少是很重要的事，虐童在國外有非常重的刑罰，我們應該趕快加速（進行）。」

另外，花蓮3日發生強震，羅志祥宣布援助家鄉。羅志祥表示，希望用最實質的方式幫助受災民眾，但不希望公布捐款金額，因為捐錢不是愛心競賽，「不是誰捐得多，應該是量力而為。」（編輯：張雅淨）1130410