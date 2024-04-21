徐若瑄任日歌手MISIA嘉賓 5/31東京開唱替花蓮加油

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（中央社記者戴雅真東京21日專電）日本歌手MISIA今天在Instagram宣布，將於5月31日在東京舉辦「台灣地震被災地支援Live」，替花蓮加油，並邀請台灣藝人徐若瑄擔任特別嘉賓，部分收益將捐出協助受災地區。

MISIA原訂4月4日在台北國際會議中心舉辦「星空之夜Ⅻ」演唱會，但受到花蓮規模7.2強震影響，主辦單位考慮觀眾和工作人員安全決定取消。

MISIA的官方Instagram宣布，將於5月31日舉辦「MISIA PEACEFUL PARK with 徐若瑄 花蓮加油 at Billboard Live TOKYO Support Hualien～Pray and Donate～Premium Night」，部分收益將用於支持災民。

「特殊嘉賓邀請了來自台灣的徐若瑄。兩人過去就有交情，這次將帶來特別演出，擴大對花蓮強震的應援。」

從目前公布的演唱會訊息可知，當天演出將分為兩場，第1場在當地時間下午5時開唱，第2場則在晚間8時。售票詳情將於未來公布。（編輯：陳承功）1130421