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海峽論壇 國台辦副主任潘賢掌會見民眾黨張凱鈞

2024/6/15 19:48（6/15 19:57 更新）
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（中央社記者李雅雯上海15日電）第16屆海峽論壇今天在福建廈門登場，民眾黨中央委員、台商事務委員會主委張凱鈞率團與會。國台辦副主任潘賢掌會見張凱鈞時表示，「盼望家人和諧相處」；張凱鈞表示，民眾黨始終堅持「兩岸一家親」。

據中國台灣網報導，中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）副主任潘賢掌14日在廈門會晤前往參加海峽論壇的民眾黨參訪團。

潘賢掌表示，「兩岸同胞同屬中華民族，盼望家園和平安寧、家人和諧相處，只要不分裂國家，認同兩岸都是中國人、一家人，兩岸同胞就可以接觸交流，增進了解、累積互信、化解矛盾、尋求共識」。

潘賢掌說，陸方將「堅決反對『台獨』分裂和外來干涉，積極推動兩岸交流、交往、交融，增進兩岸同胞心靈契合，希望雙方相向而行、攜手並進，共同造福兩岸同胞，共創中華民族綿長福祉」。

根據報導，張凱鈞表示，當前兩岸互動因民進黨「斷流」降至冰點，「民進黨堅持逢中必反，激化兩岸對立對抗，導致台海風險衝突升高」。

張凱鈞說，民眾黨始終堅持「兩岸一家親」，將繼續推動兩岸交流合作，共同追求兩岸和平發展，共謀台海和平與民眾福祉。（編輯：楊昇儒）1130615

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