海峽論壇大會 王滬寧重申一中原則九二共識

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（中央社記者李雅雯上海15日電）第16屆海峽論壇大會今天上午在廈門會議中心舉行。中國大陸全國政協主席王滬寧會上重申，堅持「一個中國原則」和「九二共識」，堅決「反台獨」和外來干涉才能確保台海和平。

第16屆海峽論壇15日舉行論壇大會。據鳳凰網報導，王滬寧於會上表示，無論台海形勢如何變化，「兩岸同屬一個中國的事實不容否認，兩岸同胞的共同家園不容破壞，兩岸同胞的主流民意不可違逆」。

王滬寧提到，民族復興、國家統一的歷史大勢不可阻擋，「團結統一是福、分裂動盪是禍」。

王滬寧指出，「台獨分裂勢力破壞台海和平穩定，損害台胞利益福祉，危害國家主權和領土完整，導致台海兵凶戰危；最終只會給台灣同胞帶來深重災難」。

王滬寧強調，有堅定意志、充分信心、強大能力粉碎任何「台獨分裂」圖謀，「只有堅持『一個中國原則』和『九二共識』，堅決反對台獨分裂和外來干涉，才能確保台海和平、家園安寧」。

王滬寧在論壇大會開始前會晤國民黨副主席連勝文。

據香港01報導，王滬寧表示，中共中央總書記習近平4月發表重要講話（指馬習二會談話），從中華民族整體利益和長遠發展高度，把握兩岸關係發展大方向，為推動兩岸關係發展指出明確前進方向。

連勝文指出，中國國民黨過去幾十年來一直在「九二共識」以及「反對台獨」共同政治基礎上與大陸交流合作，一起推動海峽和平，這個理念國民黨從來沒有改變過。

連勝文提到，北京提出福建省兩岸人民融合發展示範區，國民黨對此十分認同，支持這個領域，希望大陸方面能夠繼續延續一些具有戰略意義的做法，讓海峽兩岸進一步正向發展。（編輯：陳鎧妤）1130615