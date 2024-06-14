中共推兩岸融合發展 王滬寧：為台青提供更多便利

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（中央社台北14日電）中共政治局常委、全國政協主席王滬寧今天聽取兩岸融合發展示範區建設情況彙報後表示，要深化兩岸經濟融合，擴大兩岸民眾的受益面和獲得感；要為台灣同胞特別是台灣青年來大陸提供更多便利。

據央視新聞聯播，兩岸融合發展示範區建設專題推進會14日在福建廈門召開。王滬寧出席並講話。

他表示，深化兩岸融合發展，支持福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區，是以習近平為核心的黨中央作出的重大決策部署。要貫徹黨的20大精神和新時代黨解決台灣問題的總體方略，從戰略和全域上謀劃和推進兩岸融合發展示範區建設，推動兩岸融合發展走深走實。要促進兩岸經濟文化交流合作，深化兩岸各領域融合發展，讓台灣同胞分享中國式現代化發展機遇和成果。

王滬寧表示，福建在促進兩岸融合發展方面具有獨特優勢，要支持福建在探索海峽兩岸融合發展新路上邁出更大步伐，為全面深化兩岸融合發展做好示範。「要堅持把高品質發展要求貫穿兩岸融合發展全過程，深化兩岸經濟融合，擴大兩岸民眾的受益面和獲得感。」

他並表示，「要為台灣同胞特別是台灣青年來大陸學習生活、就業創業等提供更多便利，推動在交流交往交融中鑄牢中華民族共同體意識。」要探索和創新兩岸融合發展新路的經驗做法，研究解決難點堵點問題，強化工作統籌和責任落實。

據報導，中央台辦、國家發改委、福建省負責官員在會中彙報了兩岸融合發展示範區建設情況。中國教育部、公安部、財政部、交通運輸部、文化和旅遊部、人民銀行負責官員作了發言。

2023年9月12日，中共中央、國務院發布「關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見」，提出多項對台優惠便利措施，被稱為「福建對台21條」。

陸委會當時指中共試圖以「同等待遇、經濟利益」為掩飾，拉攏誘引台灣民眾、企業赴陸融入其制度法規規範，接受共產黨的領導。（編輯：楊昇儒）1130614