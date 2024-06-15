本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂

謝和弦曝中國砸千萬利誘 網紅波特王：文化統戰

2024/6/15 15:30（6/15 16:58 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
歌手謝和弦。（中央社檔案照片）
歌手謝和弦。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北15日電）網紅波特王表示台灣有網紅被招待到中國旅遊，是文化統戰一環，而歌手謝和弦說自己是「堂堂正正的台灣人」，並貼出收過3次的電子郵件，其中發特定文就可年收超過新台幣千萬。

謝和弦昨晚也在臉書貼出收到的電子郵件，並稱信件已經寄了3次，內文指出只要他在臉書發布特定內容就會幫忙介紹中國的工作，合法年收入可以達新台幣1000萬元以上。

謝和弦對此表示，「抱歉我是堂堂正正的台灣人，我從小都是喝埔里水長大的，不能露刺青還要跪著捧老二，1000萬我自己認真賺就好了，感恩哈們。」

波特王也留言表示，中國對台灣的滲透是從各方面下手，此類信件就是其中一種，花錢買明星、網紅是作為傀儡的第一階段，最終目標是在台灣創立新政黨並配合中國運作。（編輯：李亨山）1130615

#中國
#波特王
#謝和弦
延伸閱讀
台灣網紅到中國拍片 政院：歡迎交流不樂見牽涉統戰中國邀台網紅免費旅遊 何以奇自嘲：膝蓋不好中共推兩岸融合發展 王滬寧：為台青提供更多便利勇抗境外勢力 調查局攜手中信兄弟製播國安影片會晤王滬寧 連勝文：兩岸和平相處是台灣主流民意
謝和弦
歌手謝和弦不滿網友貼文批評 報案提告妨害名譽
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.10
更多編輯台推薦新聞：