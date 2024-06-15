謝和弦曝中國砸千萬利誘 網紅波特王：文化統戰

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（中央社記者王心妤台北15日電）網紅波特王表示台灣有網紅被招待到中國旅遊，是文化統戰一環，而歌手謝和弦說自己是「堂堂正正的台灣人」，並貼出收過3次的電子郵件，其中發特定文就可年收超過新台幣千萬。

謝和弦昨晚也在臉書貼出收到的電子郵件，並稱信件已經寄了3次，內文指出只要他在臉書發布特定內容就會幫忙介紹中國的工作，合法年收入可以達新台幣1000萬元以上。

謝和弦對此表示，「抱歉我是堂堂正正的台灣人，我從小都是喝埔里水長大的，不能露刺青還要跪著捧老二，1000萬我自己認真賺就好了，感恩哈們。」

波特王也留言表示，中國對台灣的滲透是從各方面下手，此類信件就是其中一種，花錢買明星、網紅是作為傀儡的第一階段，最終目標是在台灣創立新政黨並配合中國運作。（編輯：李亨山）1130615