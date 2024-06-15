勇抗境外勢力 調查局攜手中信兄弟製播國安影片

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（中央社記者謝幸恩台北15日電）為提高人民加深對國安議題的重視，調查局今年攜手中華職棒中信兄弟隊，共同拍攝「國安本壘、一起守護」宣導影片，彰顯全民以堅定信心面對境外勢力的威脅，共同捍衛國家安全。

法務部調查局今天發布新聞稿指出，近年來境外勢力持續升高對台灣的軍事恫嚇、文化統戰，不斷擴大認知戰力度，意圖分化台灣民心，為提升台灣民眾對國安議題的重視，今年攜手中華職業棒球大聯盟中信兄弟隊拍攝宣導影片。

新聞稿指出，113年度國安宣導影片「國安本壘、一起守護」，由中信兄弟隊隊長王威晨、隊員吳俊偉，一同協助拍攝、錄製口白，影片中的球員象徵調查局與人民，黑衣對手則代表境外勢力。

調查局表示，影片中以球員在比賽中出現的自我懷疑、勝負恐懼，象徵人民在面對境外勢力利用認知戰滲透時所引發的恐懼及不安；當影片中的球員揮棒得分，擊潰黑衣對手，激起的紅土落下恰好是台灣的形狀，搭配口白「下一球，換你」，象徵調查局與人民勇敢對抗境外勢力威脅、共同捍衛國家安全的決心。

調查局指出，此部國安宣導影片昨天在台北大巨蛋棒球場首播，由副局長吳以公率領保防處人員，向4萬名觀眾介紹影片；民眾可至調查局官方網站、Youtube頻道及臉書（Facebook）觀看宣導影片。（編輯：李錫璋）1130615