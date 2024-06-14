中國邀台網紅免費旅遊 何以奇自嘲：膝蓋不好

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北14日電）網紅「波特王」日前發文表示，中國近日邀請台灣網紅到中國免費旅遊拍片是文化統戰台灣，藝人何以奇證實的確有獲邀，但她秒拒絕並自嘲膝蓋不好，「我怕跪下去受傷的是我自己。」

波特王日前發文表示，有可靠消息指出7月下旬開始，會陸續有台灣網紅到中國拍片，而招待單位是海峽兩岸青年協會，免費支付機票跟住宿，「因為我看過他們去年合作過的示範影片，內容真的完全不談政治，也不用放連結網站。」

波特王表示，雖然拜訪中國不一定是被免費招待，但證明的確有這件事，且中共國務院就是有撥預算砸錢對台灣進行文化統戰。

藝人何以奇在臉書表示，的確有收到並看了中國發來的資料，拍攝影片內容就是介紹中國風土人情、兩岸文化差異等，邊玩邊賺錢，「但我還是秒拒絕了…因為我知道，答應下去，我就變成工具人（溫和說法）了。」

何以奇表示，接受邀約就不能有個人想法，不喜歡也會被逼著說喜歡，但她拒絕也會有人想接，「我不會指責別人的選擇，因為我太能體會現實的骨感。」

她表示，不做是因為「膝蓋有問題」，擔心怕跪下去受傷的是自己，「膝蓋沒問題的，願意跪就跪吧，我們旁邊的人沒資格批評人家的人生選擇。又沒有吃你家米。」（編輯：龍柏安）1130614