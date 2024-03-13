鍾明軒赴北京上海旅遊　國台辦：大陸不可怕

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（中央社記者呂佳蓉北京13日電）台灣網紅鍾明軒近期前往中國大陸並分享體驗，中國大陸國台辦發言人陳斌華說，「大陸不可怕」，百聞不如一見，希望台灣青年親身來大陸走走看看。

陸媒今天在大陸國台辦的例行記者會上問及鍾明軒前往中國大陸旅遊的議題。

陳斌華說，「百聞不如一見，大陸到底是什麼樣的？希望島內（台灣）同胞，特別是青年朋友們，與其偏聽偏信、以訛傳訛，不如親身來大陸走走看看，找尋答案」。

陳斌華表示，答案肯定五花八門，但「最基本也最有普遍性的是『不一樣』，就是大陸與『台獨』勢力、綠媒名嘴所說的『不一樣』」。例如，大陸高鐵有靠背，大陸民眾不僅吃得起茶葉蛋和榨菜，日子過得還挺好；再如，大陸很進步、很有趣，大陸同胞很親切、很熱情，就像鐘明軒所說的，「東西好吃、城市發達、人蠻熱心」。

陳斌華又說，他要強調的是大陸不可怕，但那些在台灣製造、抹黑大陸的人，「才是真的可怕」。

陳斌華說，「大陸不落後」，「那些睜著眼睛說瞎話、信口雌黃的人，才是真的落後」。

他最後表示，中國大陸熱忱歡迎台灣青年朋友多來大陸，相信大家會不虛此行，和鍾明軒一樣「喜歡上這個地方」。

鍾明軒日前獨自到中國大陸旅遊，分享這趟旅程令他對大陸改觀。他到訪北京、上海，稱讚市容壯觀發達，人民也比想像中要友善熱情，並稱「我真的很喜歡這個地方」。

鍾明軒也在社群平台Threads上說，「此次中國行結語：我不認同我是中國人，我到現在依然認為我是台灣人。但是這並不代表我不可以愛上中國這塊土地和生活在這塊土地上的人。」（編輯：吳柏緯）1130313