中國網紅在日本靖國神社惡搞 高金素梅舊案被提起

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（中央社記者楊明珠東京3日專電）日本靖國神社一根刻有「靖國神社」的石柱遭人撒尿、塗鴉，日本警方以毀損器物偵辦。塗鴉者疑為一名中國網紅。日媒指出，這名男子可能涉及「禮拜所不敬罪」，2011年立法委員高金素梅因涉嫌犯此罪被日警函送檢方調查。

「產經新聞」報導，東京靖國神社1日清晨被民眾發現遭人撒尿、噴紅漆塗鴉，用英文寫著Toilet（廁所）。當時的影片後來被上傳到中國的社群媒體「小紅書」，撒尿、塗鴉者疑為一名中國網紅。

報導說，日本警方正朝涉嫌毀損器物偵辦此案，但過去追悼災害或戰爭罹難者慰靈碑或設施遭破壞，有人是以涉嫌犯下對禮拜所不敬罪而被逮捕。

2009年8月，曾是台灣女藝人的立委高金素梅等約50人在靖國神社前從事反對將台灣的前日本兵合祀的抗議活動時，對出面制止的神社職員動粗，導致神社職員等受傷，後來有日本民眾提出刑事告訴。

日本警視廳公安部以「威力業務妨害、禮拜所不敬、傷害罪」等罪嫌向東京地檢提出刑事告訴。警視廳公安部將高金素梅函送檢方調查，但因高金素梅已離開日本，無法追究刑事責任，最後以不起訴處分。

禮拜所不敬罪是針對對佛堂、墓地等宗教性的崇拜尊敬對象公然做出不敬行為者，可處6個月以下徒刑或禁錮，或10萬日圓（約新台幣2萬650元）以下的罰鍰。

器物毀損罪是故意破壞他人的所有物，或使他人所有物變得無法使用，犯此罪者可處3年以下徒刑或30萬日圓以下罰鍰。（編輯：郭中翰）1130603