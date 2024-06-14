連勝文率團赴海峽論壇 林祖嘉：多溝通對兩岸有幫助

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（中央社記者劉冠廷台北14日電）國民黨副主席連勝文今天率團搭機前往中國福建省廈門市，參加明天登場的海峽論壇。國民黨大陸事務部主任林祖嘉說，在目前兩岸氣氛比較緊張的時刻，如果有機會，大家可以表達想法，多一點的溝通，應該會有幫助。

第16屆「海峽論壇」15日登場，連勝文受國民黨主席朱立倫指派，今天上午率團搭機前往廈門，這也是連勝文首次出席「海峽論壇」，預計停留2天後返台。

連勝文上午在抵達桃園機場時，未接受媒體訪問，由林祖嘉出面受訪。針對陸委會等不希望地方政府與相關機關參加海峽論壇，林祖嘉說，海峽論壇已辦了16次，希望兩岸可以在很多層面增加溝通，比如有青年論壇、宗教論壇、金融論壇。

林祖嘉說，台灣這邊有很多人參加相關的論壇，在論壇中可以討論一些大家關心的事情，希望可以有多一點的了解，或者有些產業合作機會，所以每年都會在這個時候過去，希望有多一點交流。

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至於此行是否有助於兩岸氣氛和緩，林祖嘉覺得應該會有，因為大家多見面、多溝通、多了解，對雙方都有幫助，尤其有一些大家關心的議題，國民黨是民間機構，所以可以去對岸反映一下台灣這邊所關心的議題，讓彼此有更多了解與溝通，對於緩和兩岸緊張關係應也會有幫助。

面對不希望地方政府與相關機關參加海峽論壇的聲音，林祖嘉表示，陸委會、海基會一直都認為這是統戰，其實他覺得就是讓大家有更多了解的機會，多一點溝通，在目前兩岸氣氛比較緊張的時候，大家可以表達想法，多一點的溝通與了解，應該會有幫助，所以認為還是去參加比較好。（編輯：楊蘭軒、楊凱翔）1130614