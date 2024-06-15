王滬寧海峽論壇談話 陸委會：統戰宣傳都是徒勞

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（中央社記者吳柏緯台北15日電）中國大陸全國政協主席王滬寧今天在海峽論壇重申「一個中國原則」和「九二共識」，堅決「反台獨」。陸委會表示若無法讓台灣民眾感受到珍視民主自由、保障人權，任何統戰宣傳都是徒勞。

據陸媒報導，王滬寧於會上提及，無論台海形勢如何變化，「兩岸同屬一個中國的事實不容否認，兩岸同胞的共同家園不容破壞，兩岸同胞的主流民意不可違逆」。

針對王滬寧在海峽論壇的發言，陸委會晚間以書面回應表示，「海峽論壇」是中共每年耗費大量資源所舉辦的對台統戰交流平台，但始終難以獲得台灣民眾的共鳴，究其原因，是「陸方未能瞭解，兩岸之間真正的差距，在於政治制度與生活方式」。

陸委會強調，如果沒有辦法讓台灣人民感受到對岸也能珍視民主、自由價值，落實人權保障，任何統戰活動與政治宣傳都是徒勞。（編輯：呂佳蓉）1130615