草草戲劇節「轉大人」 提高票價健全財務結構

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（中央社記者趙靜瑜台北25日電）第16屆草草戲劇節「當青春」24日畫下句點，今年首度擴大舉辦，歷時10天，提高票價健全藝術節財務結構，新增內台戲售票場次，整體入園達1萬2000人次，維持往年入園水準。

草草戲劇節創辦人也是阮劇團藝術總監汪兆謙今天接受中央社專訪表示，草草戲劇節的目標之一是永續，過去入場比較類似親民的「園遊券」，一張票新台幣200元還有很多人喊貴，今年漲100元，「今年第一次新增內台戲的演出，票價為300元跟800元，反應熱烈，這樣藝術節才有機會朝財務健全及永續方向發展。」

汪兆謙說，一個體質健全的藝術節，不該只靠政府補助，「過去15年，我們很高興有爸爸可以給零用錢，但現在長大了，就應該自己多努力。」

汪兆謙說，他和夥伴討論多年，確定藝術節要去的方向是「內容」加上公共性，「我們衝看看，專注演出品質提升，結果今年票款收入提高很多，這很令人欣慰。」

汪兆謙表示將會執行3年，「今年是訊息溝通，確定我們轉型成功；明、後年會加強上座率及顧客體驗，也會顧及公共性，絕對不能讓別人認為草草戲劇節變得很資本主義。」阮劇團並設立草草戲劇節帳戶，專款專用，趨勢教育基金會也宣布投入贊助經費100萬元，支持草草戲劇節朝向專業化邁進。

根據草草戲劇節今天發布的新聞資料，除了舉辦近200場演出，草草戲劇節今年也推出「草草夜間部」，在夜間有區域性的表演與市集；衛星場館與衛星店家的多元活動也頗受好評。預期未來與在地連結會更加強烈，展現草草戲劇節持續耕耘地方多年，集結不同領域團隊的力量。

草草戲劇節在閉園儀式「乾一杯」中，也正式宣布第17屆、第18屆（2025-2026年）草草戲劇節策展人為「平凡製作」創意總監黃銘彰，定調主題為「以上與未滿」。

黃銘彰表示，17歲處於一種少年以上、成年未滿的狀態，也是許多人成長階段的曖昧期。「以上與未滿」可以投射各種想像，也對應當代青年對未來感到迷茫的狀態。（編輯：張雅淨）1130325