協助花蓮振興 旅遊業者回饋商家免抽佣

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（中央社記者余曉涵台北1日電）為了協助花蓮地震後振興，旅遊業者Klook宣布推出5個月的花蓮商家免抽佣計畫，花蓮地區商家都在免抽佣金範圍內，等於旅客支付的費用將直接全額回饋給商家。

0403地震後衝擊花蓮觀光產業，除了政府將推出振興計畫外，旅遊業者Klook發布新聞稿宣布，推出為期5個月的「花蓮商家免抽佣計畫」，自今年5月起至9月底，花蓮地區的體驗、行程、包車、飯店和美食商家，都免抽佣金，等於旅客支付的費用將直接全額回饋給商家。

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Klook說，此計畫投入至少新台幣300萬元，以實際行動鼓勵旅客回流。Klook台灣總經理李雅寧（Emma Lee）表示，暑假期間也將陸續上線花蓮行程優惠活動，希望逐步恢復旅客對花蓮旅遊的熱情及信心。

Klook指出，免佣金計畫除了訂單佣金全免，Klook也將承擔每筆交易訂單中信用卡手續費，計畫以花蓮在地的體驗、行程、包車、飯店和美食商家為主，原本既有商家會自動加入該項計畫，9月底前新加入的花蓮商家，也都適用該項計畫。（編輯：方沛清）1130501