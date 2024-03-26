觀光署攜手旅遊業者 祭5000元住宿優惠招攬日客

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（中央社記者余曉涵台北26日電）為吸引更多日本旅客來台觀光，交通部觀光署攜手旅遊業者Klook，從15日起推出住宿優惠，旅客只要點進專屬活動頁面，完成台灣問答遊戲後，即有機會獲得新台幣5000元飯店優惠碼。

旅遊業者Klook今天發布新聞稿表示，攜手交通部觀光署在日本市場推出Taiwan the Lucky Land住宿推廣活動，強化日本旅客來台旅行的念頭與動機。

Taiwan the Lucky Land是遊台灣金福氣活動的一環，參與活動的日本旅客只要點進Klook專屬活動頁面，完成台灣問答遊戲後，即有機會獲得5000元飯店優惠碼，而優惠碼可作為預訂台灣飯店時使用，需要在5月31日前使用完畢，並且在8月31日前入住。

Klook說，活動15日上線短短5天就吸引上萬名日本用戶瀏覽活動頁面，帶動台灣飯店預訂量快速上升5倍之多；台灣旅遊商品包括高鐵、租車和景點等銷量，也在過去一週成長250%。

Klook台灣總經理李雅寧（Emma Lee）表示，台灣一直是日本旅客的首選目的地之一，期待未來將這一成功模式推廣至更多國家，進一步增加訪台的海外旅客。（編輯：陳政偉）1130326