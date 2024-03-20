電影青春18X2台灣取景地 將掀追星打卡熱

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（中央社記者余曉涵台北20日電）電影「青春18x2通往有你的旅程」日前上映，劇中拍攝景點掀起話題討論，台灣取景地，包含台南首廟天壇、武聖夜市、全美戲院等，旅遊業者預期掀起一股追星打卡熱。

電影「青春18x2 通往有你的旅程」由演員許光漢跟日本女星清原果耶主演，片中大談純情戀，並在日本及台灣兩地取景。

電影上映後，掀起不少民眾討論劇中取景地，旅遊業者Klook發布新聞稿公布台灣8大取景地，預期將掀起一股追星打卡熱。

Klook指出，片中男女主角打工的KTV是在雲林虎尾的「甜心時尚會館」，劇組為了電影拍攝，用心的重置會館招牌成老派風格，並繪製KTV外牆壁畫；影迷可前來一探劇組的匠心獨運，並和招牌拍照打卡。

由於劇中地點設定在台南，因此出現不少台南景點，包含首廟天壇、武聖夜市、全美戲院、漁光島及保安車站。

Klook表示，首廟天壇是台灣唯一官民合建的寺廟，現為台南直轄市定古蹟；武聖夜市除了必吃的阿嬤拔絲地瓜、三輪車大腸香腸、木瓜牛乳等，還有好玩的套圈圈、射氣球等經典夜市遊戲。

Klook指出，1950年開始營業的全美戲院，在如今數位輸出海報方便的年代，仍採用高技藝含量的「手繪電影看板」，影迷們除了至戲院拍照打卡，也能細細品味看板畫師顏振發的一筆一畫；漁光島則有知名的金黃日落景觀，島上靜謐的森林與小徑，是許多新人拍攝婚紗的首選地。

保安車站是全台目前保存最完整的日治木造車站，從此站發出的「永保安康」車票，更是許多旅人放在皮夾裡珍藏與祈福的紀念小物。

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Klook表示，劇中男女主角欣賞夜景的地方則是高雄大崗山超峰寺，寺廟從清朝便香火鼎盛至今，富有歷史價值，影迷除了前來祈福，白天能從景觀台遠眺高雄茄萣區至台灣海峽的景緻，晚上可飽覽萬家燈火的百萬夜景。

而放天燈的取景地是十分車站，Klook指出，以黃色小火車與放天燈聞名的十分車站，除了提供遊客以毛筆在天燈上寫下心願，也如同保安車站可購買「十分幸福」車票作為祈福與收藏。（編輯：李亨山）1130320