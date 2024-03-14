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電影「青春18x2」上映 8大取景點曝光

2024/3/14 15:07（3/14 16:05 更新）
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（中央社記者余曉涵台北14日電）電影「青春18x2通往有你的旅程」今天起上映，旅遊業者說劇中8大取景點，包含隅田公園、鐮倉高校前車站平交道口、由比濱海邊等，台灣旅客都可以使用交通套票前往踩點。

電影「青春18x2 通往有你的旅程」由演員許光漢跟日本女星清原果耶主演，片中大談純情戀，並赴日本取景。

旅遊業者Klook今天發布新聞稿表示，電影中多段經典畫面於日本東京、鎌倉、新瀉、長野等地拍攝，旅客若想跟著電影情節赴日本踩點，可以使用JR東日本鐵路周遊券（東北地區）或JR東日本鐵路周遊券（長野、新潟地區）抵達。

Klook表示，劇中許光漢飾演的Jimmy與同事聚餐之處是座落繁華東京澀谷車站的「東急澀谷卓越大飯店，旅客可從房間內拍攝到著名的「澀谷十字路口」。

Klook指出，位在淺草的隅田公園，距離晴空塔走路僅10分鐘，是「日本賞櫻名勝100選」之一，旅客可於櫻花季跟隨Jimmy腳步漫步於公園，欣賞粉嫩綻放的染井吉野櫻和大島櫻。

Klook表示，位在神奈川鎌倉市、湘南海海濱的鐮倉高校前車站平交道口，是日本熱血籃球動漫「灌籃高手」的知名場景，也是片中Jimmy展開旅程的起始點；海水浴場「由比濱海邊」每年夏季吸引大量遊客前往戲水，也是鎌倉煙火大會的會場。

新瀉知名滑雪渡假區「New Greenpia津南」也是劇中的重要場景，Klook表示，New Greenpia津南不僅設有5條滑道滿足滑雪新手與高手，也於雪季期間推出全新的放天燈體驗。

Klook表示，新瀉長岡市是「日本三大花火之都」之一，每年長岡祭不僅會施放直徑90公分的煙火球，更有全長約2公里的「鳳凰重生」祈願煙火，長岡車站也是劇中許光漢曾造訪的車站之一。

Klook說，位在輕井澤附近的長野松本市，坐擁「日本5大國寶城」之一的松本城，是Jimmy在居酒屋遇到劉大哥（張孝全飾）後，一起在街上散步經過的絕美古城，白天能遊歷城堡庭園，晚上點燈則有機會於護城河中拍到閃耀的倒影。

Klook表示，擁有「世界最浪漫鐵道」之稱的只見線，沿途風景優美，是眾多鐵道迷與攝影愛好者醉心的鐵道路線，也是劇中Jimmy的目的地。（編輯：李亨山）1130314

#Klook
#許光漢
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