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中橫便道17.8k崩坍清理中 傍晚班次取消通行

2024/5/1 15:00（5/1 15:31 更新）
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連日搶修中的中橫便道17.8K路段再傳落石造成道路坍方，1日持續清理中，但因午後雨勢明顯，為維護工人安全，谷關工務段先撤離人員，將再視天候狀況盡力施工；此外，1日傍晚4時30分班次也宣告取消通行。（谷關工務段提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年5月1日
連日搶修中的中橫便道17.8K路段再傳落石造成道路坍方，1日持續清理中，但因午後雨勢明顯，為維護工人安全，谷關工務段先撤離人員，將再視天候狀況盡力施工；此外，1日傍晚4時30分班次也宣告取消通行。（谷關工務段提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年5月1日
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（中央社記者郝雪卿台中1日電）中橫便道昨天在17.8k路段又發生崩坍，谷關工務段今天表示，持續清理崩坍中，但下午雨勢更明顯，施工人員基於安全暫先撤離，傍晚4時30分班次取消通行，明天再視天候及路況決定是否開放通行。

花蓮0403地震後，中橫便道因多處出現落石造成道路坍方，谷關工務段連日搶修，4月7日恢復通行，後因餘震加上連日降雨，中橫便道多處路段又發生落石坍方，4月23日再度封閉，4月29日恢復通行。

昨天上午17.8公里處又發生落石造成道路坍方，谷關工務段指出，這次崩坍長度約40公尺，崩坍土石量約1400立方公尺，出動機具進行清除，昨天中午12時通行班次取消。

谷關工務段指出，今天主要工作還是處理17.8k路段的崩坍，持續用破碎機打除巨石，卻因間歇性降雨影響工程進行。

由於下午雨勢更明顯，為維護工人安全，谷關工務段表示，施工人員目前先撤離便道，將再依天候狀況盡力施工。另外，今天傍晚4時30分班次取消通行，明天通行狀況將視天候及路況再做決定。（編輯：謝雅竹）1130501

#中橫便道
#谷關工務段
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