苗縣7月擬推獎勵縣民旅遊花蓮 每人最高千元

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（中央社記者管瑞平苗栗縣28日電）0403強震重創花蓮旅遊經濟，苗栗縣長鍾東錦今天表示，縣府將研擬獎勵縣民旅遊花蓮方案，原則上每人每晚補助新台幣500元、上限1000元，盼藉此協助花蓮振興觀光產業。

苗栗縣政府今天召開縣務會議，縣長鍾東錦會中指示文化觀光局、社會處及民政處，研擬「獎勵苗栗縣民遊花蓮補助可行方案」，預計籌措500萬元經費，鼓勵縣民到花蓮旅遊消費，加速帶動花蓮觀光產業復甦。縣府指出，方案通過後，將成為繼台中市與雲林縣之後，第3個獎勵赴花旅遊消費的縣市。

鍾東錦指出，0403強震對花蓮地區觀光旅遊衝擊甚大，苗栗與花蓮2縣友好，有不少鄉親移居，民間團體、宮廟素有交流，日前在一場聚會中，花蓮縣議會議長張峻也當面提及希望能幫忙提振花蓮觀光。

鍾東錦表示，原則上獎勵方案將預定每人每晚補助500元，上限為2晚1000元，總經費用完為止，由業務單位儘速研擬可行方案，訂定細部辦法，希望趕在7月暑假就能實施。

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縣府也將透過文觀局、社會處、民政處、農業處等單位，鼓勵各公私部門的機關團體，包括農漁會、社區、寺廟相關單位，舉辦經建考察或自強活動時，踴躍前往花蓮。

交通部觀光署日前公布端午節3天連假訂房率，苗栗縣83.91%為全國最高。長鍾東錦在縣務會議中也要求文觀、環保、農業、警察等單位，加強督導觀光景點、公廁等公共空間安全、清潔及交通疏導工作，維護提升苗栗觀光旅遊形象。（編輯：李錫璋）1130528