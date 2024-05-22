振興台東觀光 縣府6月搶先推旅遊獎勵

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（中央社記者盧太城台東縣22日電）為提振觀光，繼觀光署補助措施後，台東縣政府祭出6月遊台東，在台東合法旅宿入住1晚，就可獲抽獎，包括現金、搭熱氣球等666組獎項，頭獎6萬6000元現金，活動至6月30日。

台東觀光受到花蓮0403震災影響，湧現退房，即將進入觀光旺季未見起色。除了交通部觀光署提出遊台東補助方案外，台東縣政府也加碼提出獎勵措施，今天召開「6月住台東，抽獎萬元旅遊金，66大順獎勵方案」記者會。

交通及觀光發展處長卜敏正說明，凡6月1日至30日入住台東合法旅宿，每住1晚就可獲得1次抽獎機會，「住1晚抽1次，住2晚抽2次，依次類推」，不分平假日。

頭獎獎金新台幣6萬6000元旅遊獎勵金共10名及貳獎6600元計600名，另還將抽出30張旅宿住宿券、20人熱氣球繫留及6組自由飛等豐富獎項，總共666組獎項。

卜敏正表示，活動將於7月25日抽出中獎名單，旅遊獎勵金中獎人憑113年6月1起至113年9月30日止，台東在地消費發票或收據兌獎，於10月5日前兌換。

台東縣長饒慶鈴表示，0403花蓮地震後，觀光產業也受影響。觀光署推出震後振興觀光方案，補助台東7月及8月團體旅遊及自由行旅遊，縣府為讓觀光產業回溫，提前在6月推出「6月住台東-抽萬元旅遊金」活動，透過旅遊獎勵金鼓勵更多遊客遊台東，同時也展現台東震後的旅遊安全與魅力，誠摯邀請遊客前來體驗台東的獨特魅力。

台東縣觀光協會理事長李數奼表示，自從0403震災後，就雪崩式的退房，現在快2個月了還是沒起色，感謝觀光署、台東縣政府用此方式帶動觀光，也希望能拉升訂房況。

台東縣議員、鹿鳴溫泉酒店副董事長潘貴蘭表示，希望這措施能讓6月大提升住房率，今天業者將這消息通知客人，客人都說「很棒，要多找幾個朋友到台東」。因此這項獎勵方案應該是有利提升住房，緊接著是7月熱氣球嘉年華，一切都在好轉中，希望民眾到台東來玩。縣議員簡維國也肯定這措施，也希望縣政府能想出更多點子振興觀光。（編輯：黃世雅）1130522