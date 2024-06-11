震後振興補助未列宜蘭 觀光旅宿業聯名陳情

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣11日電）0403花蓮地震後，宜蘭觀光住宿產業也受衝擊，但未被中央列入震後振興觀光補助縣市。宜蘭縣觀光旅館相關協會日前聯名向中央陳情，盼比照台東納入補助。

為協助0403花蓮地震後旅宿業正常營運，交通部觀光署推出獎勵措施，6月1日起入住花蓮縣合法旅宿，平日（週一至週四）每房每晚依實際住宿房價最高補助新台幣1000元、假日（週五至週日）每房每晚依實際住宿房價最高補助500元。台東縣方面，8月1日至9月30日針對自由行住宿，平日每房每晚最高補助1000元。

宜蘭縣觀光協會理事長、同時也是宜蘭縣旅館商業同業公會理事長王文新今天指出，宜花東本是同一觀光遊憩廊帶，據假日車流分析，國道5號雪山隧道車流有65%要往花東，旅客一般規劃3天2夜或4天3夜行程，至少會有一晚留宿宜蘭；但0403花蓮地震後，花蓮觀光重創，宜蘭連帶受嚴重影響。

王文新說，以這次端午連假宜蘭整體旅宿住房率來看，首日約6成，第2天僅剩3成，第3天不到2成，遊客可能擔心山崩、土石流與地震等種種原因，排除了宜花東行程，使得宜蘭觀光產業也受到衝擊。中央若只補助花蓮，全國遊客前往花蓮時或許可從宜蘭南下，或從台東北上，順道在宜蘭或台東旅遊住宿；但如今補助連台東也有，宜蘭卻被排除，更導致遊客可能都到台東深度旅遊，連花蓮都不停留消費，這樣宜蘭縣的觀光業者都無法接受。

「請交通部長李孟諺周末到礁溪看看車流」王文新說，0403花蓮地震後，過去週末都會塞車的國5，現在都不塞了，宜蘭縣觀光產業真的連帶受創。

宜蘭縣民宿協會理事長林文正說，現在的宜蘭是「好住不貴、好玩不累、好吃不用排隊」，是來宜蘭最佳的旅遊時機，宜蘭不敢貪心比照花蓮，但至少應比照台東加以補助，政策才公平。

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聯名陳情書中提到，宜蘭現在旅宿業比COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時還慘；疫情時，政府對觀光業者還有一些項目補助，但現在都沒有，電費又漲，人工成本也提高，住房率包含假日，從5月開始一直在2至3成徘徊，6月更跌落2成，7月暑假訂房率到現在只有1成多。

縣府表示，0403花蓮地震後，宜蘭縣同樣遭旅客大量退訂房，導致相關產業受創，現今振興方案排除宜蘭，迫使宜蘭成為振興旅遊線上的過繼點，形同二度傷害，建議中央在不影響花東國旅振興方案前提下把餅做大，針對宜蘭觀光產業振興，應比照台東方案一併納入，帶動宜花東整體遊憩廊帶觀光信心。縣府已發函交通部觀光署表達意見，盼獲得正面回應。（編輯：方沛清）1130611