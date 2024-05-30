防新青安人頭戶 財長：將用相關資料勾稽自住事實

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（中央社記者張璦台北30日電）新青安優惠房貸端出地板價利率，催出自住首購買盤，立委關切政府有無措施避免政策淪為炒房工具。財政部長莊翠雲今天表示，研議後續用相關資料進行勾稽；公股行庫高層也表態有針對新青安貸款進行自住 （無自有住宅） 的事實行為稽查。

財政部長莊翠雲今天率公股行庫董事長、總經理赴立法院財委會，就「如何精進ESG制度評鑑，並導引金融機構落實放貸及貸後管理工作」進行專題報告，並備質詢。

民眾黨立委黃珊珊質詢時關切財劃法修正議題。莊翠雲表示，目前並沒有行政院版本草案，財政部尚在努力凝聚各地方政府對於分配指標的共識。

黃珊珊關心財政部何時針對多元網紅獲利模式，釋出綜所稅課稅指引問答。莊翠雲回應，財政部關切的是民眾透過網路銷售貨物或勞務，不同種類的所得要如何課稅，相關規範已有大概原則，細節部分尚在研議。

此外，黃珊珊提及，財政部轄下8大公股行庫承作的新青安房屋貸款中，要求須符合自住 （無自有住宅） 條件，確實可挹注居住正義；但授信要落實實質徵信，避免民眾被當新青安人頭、政策淪為炒房工具，或後續發生轉租，而非真正自住，還申請貸款補貼。

她並詢問與會的公股行庫高層，有無對新青安貸款進行自住的事實行為稽查。對此，與會的公股行庫董事長多有舉手表態。

莊翠雲指出，新青安貸款政策有良好立意，但是不能被濫用、拿去投機，要請公股銀進行授信戶分析，財政部後續也會用相關資料進行勾稽。財政部國庫署官員會後補充，之後將與賦稅署、公股行庫開會討論。

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中央銀行啟動升息循環後，房貸利率衝破2%大關，「青年安心成家購屋優惠貸款」自去年8月1日起，放寬各項條件。在利率方面，除公股銀行減收利息半碼續辦，再由政府補貼1碼，至民國115年7月31日止；補貼1.5碼（0.375個百分點）後，現行一段式機動利率降到1.775%。

新青安其他措施包含最高貸款額度提高至新台幣1000萬元、貸款年限延長至40年，寬限期延長至5年等。（編輯：張良知）1130530