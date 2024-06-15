通膨警報解除？楊金龍透露房租指數存隱憂

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（中央社記者潘姿羽台北15日電）中央銀行13日舉行理監事會議，決議升準不升息、祭出第六波選擇性信用管制，且強調重點從通膨轉為房地產，但對於通膨警報是否解除，總裁楊金龍持保留態度，關鍵就是房租漲勢持續。房仲業者則認為，目前完全感受不到房租下修的可能性。

房市愈來愈熱，央行因而在13日理監事會決議再祭房市管控措施，並強調「這次重點是房地產」，不過他也提到，通膨問題依舊存在。

央行這次下修全年消費者物價上漲率（CPI）預測值至2.12%，低於3月預測的2.16%，下半年CPI及核心CPI均降至2%以下。不過楊金龍坦言，理事會中，部分理事仍關切通膨問題，並點出房租指數漲幅居高一事。

根據主計總處統計，自111年7月起，房租漲勢擴大、突破2%，中間略有震盪，但指數居高的趨勢延續至今；5月房租年增率更衝上2.6%，創28年最大漲幅。

楊金龍指出，CPI結構當中，房租權重較高，且是推動通膨的因素之一，但其他項目群指數也有往下走，央行必須看整體CPI做決策，不能因單一的房租指數走勢調整貨幣政策，接下來仍會密切關注。

「看現在市況，完完全全感受不到租金會有回去的可能性」，住商企研室執行總監暨發言人徐佳馨則說，這波租金上漲構築在2基礎上，一是供需失衡，二是成本超額反應。

徐佳馨解釋，主要都會區工作機會多，供給相對不足，且是質與量同時不足，前者指的是居住水準不佳，出租物件可能沒電梯、屋況差，市場好的供給有限，讓優質物件更搶手。

徐佳馨指出，這幾年先後有囤房稅、升息、電價調漲，都會推升房東的成本，而且若成本多了600多元，房東可能直接漲1000元，加上租屋族通常較弱勢，造就整體市場租金超額反應。

徐佳馨表示，現在股市正熱，財富效果一定會帶動房市上漲，眼見房價飆高，房東期待投資報酬率跟上，自然會調漲房租，「我們業者認為，租金指數應該是低估狀態，照此來講，真正通膨、租金漲幅可能比想像中更明顯」。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐認同租金將持續上升，她解釋，除了物價、電價上漲，近年政府查稅查得緊，試圖讓租屋市場更透明，將導致房東成本增加。

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此外，這波景氣回溫、房市趨熱，帶動房租上漲，張旭嵐表示，有能力購屋的人，不願負擔一直調漲的租金，乾脆從租屋族轉為首購族，使房市交易維持熱度，又帶動租金上漲，形成循環；另一群沒有能力購屋的人，若無法配合房東漲租，只好退而求其次，選擇更偏遠、空間更小的租處。

張旭嵐認為，從經濟環境、政策、成本，以及和房價相比，台灣房租相對偏低，都使得房租持續走揚，難以下修。（編輯：郭無患）1130615