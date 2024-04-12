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黃子佼緩起訴引眾怒 立委籲嚴懲不能輕縱

2024/4/12 13:44（4/12 14:06 更新）
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藝人黃子佼被查獲持有兒少性影像，竟予以緩起訴，引發譁然。民進黨立委陳素月（右起）、張雅琳、邱志偉、鍾佳濱、吳沛憶12日在立法院舉行「杜絕兒少性影像犯罪，支持司法嚴懲不縱放！」記者會，要求北檢再議後，盡快給黃子佼應有的處刑，不能輕縱。中央社記者張皓安攝　113年4月12日
藝人黃子佼被查獲持有兒少性影像，竟予以緩起訴，引發譁然。民進黨立委陳素月（右起）、張雅琳、邱志偉、鍾佳濱、吳沛憶12日在立法院舉行「杜絕兒少性影像犯罪，支持司法嚴懲不縱放！」記者會，要求北檢再議後，盡快給黃子佼應有的處刑，不能輕縱。中央社記者張皓安攝　113年4月12日
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（中央社記者林敬殷台北12日電）藝人黃子佼被查獲持有兒少性影像，遭緩起訴處分，引發社會討論。多位民進黨立委今天舉行記者會，要求北檢再議後，盡快給黃應有的處刑，立委引用動保概念，指購買促成殺害，購買兒少性剝削影片就是犯罪，跟買兇殺人沒有兩樣。

民進黨立委邱志偉、陳素月、吳沛憶、張雅琳及鍾佳濱今天在立法院舉行「杜絕兒少性影像犯罪，支持司法嚴懲不縱放！」記者會。

邱志偉表示，檢視台北地檢署緩起訴處分書，前後矛盾，一方面認為黃子佼行為嚴重，如「考量兒童色情圖片對慾望之刺激具關聯性，觀看後可能採取實際行動傷害兒童」，但另一方面，起訴書又說「審酌被告並無前科，一時失慮致罹刑章」、「表明不再有接觸扣案未成年女子性影像之可能」、「並查無散布或販賣情形，行為所生危害非鉅」。

陳素月指出，兒少性剝削案例層出不窮，她歸結是因為查緝率低、成罪率低、起訴率低、判決輕，黃案緩起訴會讓社會誤以為這種案子沒這麼嚴重；吳沛憶表示，不管是1部，還是7部，性影像犯罪，造成的影響不會只是1部影片，每一次的觀看，每一次的散布，都是傷害，也會不斷地擴散難以根除。張雅琳呼籲未來修法應公布違反者的姓名。

鍾佳濱說，緩起訴不能讓社會接受，是認為黃子佼的行為就是犯罪卻不能處刑，相較其他國家，台灣法令訂得太輕，但在修法前，難道黃的罪行不能得到應有處罰嗎。

他引用動保議題的概念說，如果購買促成殺害，在兒少性剝削影片中，購買就是犯罪，有購買就有商業動機去強迫兒少拍攝性剝削影片，購買行為即已構成犯罪，跟買兇殺人有什麼兩樣。北檢申請再議後，希望盡快給黃應有的處刑。現行的刑法足以課責，權責機關不能輕縱。

法務部檢察司專門委員紀致光表示，兒童及少年性剝削防制條例第39條「無正當理由持有兒童或少年之性影像」，刑度是否不足，法務部會與衛福部檢討。

紀致光說，緩起訴部分因涉及個案，法務部尊重審度結果，至於處罰是否不足，也有討論的空間。目前該案屬於依職權送再議，台北高等檢察署會盡快做出適當的司法判斷。

衛福部保護司科長潘英美表示，後續會再針對兒童及少年性剝削防制條例構成要件再進行研議。至於刑責部分，考量基本大法刑法也有相關規範，不僅是性隱私犯罪、妨害性自主等等，整體法條結構都會一併連動，包括目前討論到「無正當理由持有」部分，若調高至3年以上，其他法條之罪責依照法理也應調高。牽動到的範圍，後續會偕同法務部共同評估研擬。（編輯：翟思嘉）1130412

#邱志偉
#法務部檢察司
#黃子佼
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