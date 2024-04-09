黃子佼持兒少性影像獲緩起訴 婦團籲修法提高罰則

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（中央社記者吳欣紜台北9日電）藝人黃子佼被查獲涉持有兒少性影像引發譁然，婦團數位女力聯盟今天發聲明譴責黃子佼，並呼籲立法者針對購買持有者也應有實質處罰、應修法提高刑責。

藝人黃子佼去年捲入MeToo風波，被控涉強制猥褻等罪，檢方在搜索時查獲黃子佼持有7個兒少性影像，將他緩起訴2年處分，支付國庫新台幣120萬元，緩起訴確定後3個月內，書立悔過書1份。

不少婦女團體認為，檢方緩起訴處分實在太輕，數位女力聯盟今天也說，黃子佼所持有該影像來源是先前被查獲有「台版N號房」之稱的性犯罪網站「創意私房」，該網站皆為被偷拍、非自願的性影像。

數位女力聯盟表示，黃子佼長期購買並持有該性影像行為，根本是助長此類性影像犯罪產業的共犯，畢竟有需求才有供給，因此購買持有者也應有相對應實質處罰。

數位女力聯盟指出，兒童及少年性剝削防制條例雖針對使兒童或少年被拍攝、自拍、製造性交或猥褻行為性影像案件者提高為3年以上10年以下有期徒刑，然而就購買持有者而言，依據兒童及少年性剝削條例規定卻僅能最高處1年有期徒刑，相較於國外立法案例，明顯過輕。

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數位女力聯盟表示，立法者應修法提高刑責，尤其也應訂定相對應的量刑標準，例如考量加害人持有涉及兒少性影像的數量多寡、加害者的資歷、被害者年齡、被害者性影像內容涉及殘暴程度高低等因素區分，才能有效遏止販賣非法性影像及數位性暴力案件增加。

數位女力聯盟也呼籲，對於網路上氾濫的性私密影像，大眾應以堅定零容忍的態度，以及加強大眾宣導教育，秉持5不1主動檢舉的步驟「不觀看、不下載、不轉傳、不分享、不持有」，主動檢舉的公民素養，並應從小做起，敦促立法者做出實質政策改革，才能真正嚇阻及有效預防性影像犯罪源頭。（編輯：張雅淨）1130409