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封鎖「創意私房」網站 衛福部：速與法務部討論時機點

2024/4/9 18:17（4/9 18:33 更新）
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藝人黃子佼涉從性犯罪網站「創意私房」入手多部未成年不雅片，掀輿論譁然。衛福部強調，將與法務部討論扣押網域時機點，執行停止解析。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
藝人黃子佼涉從性犯罪網站「創意私房」入手多部未成年不雅片，掀輿論譁然。衛福部強調，將與法務部討論扣押網域時機點，執行停止解析。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者沈佩瑤台北9日電）藝人黃子佼涉從性犯罪網站「創意私房」入手多部未成年不雅片，掀輿論譁然。數位部今天說，收到衛福部命令可封網。衛福部強調，將與法務部討論扣押網域時機點，執行停止解析。

根據財團法人台灣網路資訊中心（TWINC）網站資料，台北地方法院2021年12月曾扣押創意私房網域名稱，透過停止解析（DNS RPZ）讓民眾無法連上網頁，但後來創意私房又換了其他網域，因此仍有運作。

數位部今天表示，如果相關網域因違反「兒童及青少年性剝削防制條例」，由法院執行扣押，或者該法的主管機關衛福部發出行政命令，數位部主管的TWINC會配合在最短時間內停止解析相關網域。

「創意私房」案引發社會高度關注，衛生福利部次長李麗芬告訴中央社記者，去年配合性暴力防制4法修法，衛福部隨即成立性影像處理中心，接受民眾申訴，一經確認網頁資料涉有違法性影像後，就可以通知網際網路平台業者並副知地方主管機關，要求平台業者在期限內下架或限制瀏覽。

李麗芬解釋，當業者不配合下架，或甚至根本找不到人時，地方主管機關可依法處以行政罰鍰，最重可函請TWINC執行封網，檢警也可以聲請扣押嫌疑人的網址，讓平台、網站不再被瀏覽，這2個管道都可以達到「封網」目的。

她說，目前不知道這個案子有無民眾申訴，但因檢調正在偵辦中，衛福部會與法務部討論，怎樣的時機點執行「封網」才最適當，衛福部會馬上、儘快與法務部研議。

衛福部統計，去年2月15日修法上路至今年2月15日期間，1年來共計執行封網案件9件，其中1件為台北市政府轄管兒少性剝削案件，其他則為成人妨害性隱私或不實性影像案件，分別為新北市1件、桃園市5件、宜蘭縣政府2件。（編輯：管中維）1130409

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