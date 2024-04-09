性犯罪網站「創意私房」轉址重啟 數位部：收到衛福部命令可封網

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（中央社記者蘇思云台北9日電）藝人黃子佼查獲持有兒少性影像引發爭議，相關影像來自有「台版N號房」之稱的性犯罪網站「創意私房」，過去曾被停止解析，但後來又轉址重生。數位部今天表示，若收到衛福部發出的行政命令，可配合停止解析網域。

根據財團法人台灣網路資訊中心（TWINC）網站資料顯示，台北地方法院2021年12月曾扣押創意私房網域名稱，透過停止解析（DNS RPZ）讓民眾無法連上網頁，但後來創意私房又換了其他網域，因此仍有運作。

數位部今天表示，如果相關網域因違反兒童及青少年性剝削防制條例，由法院執行扣押，或者該法的主管機關衛福部發出行政命令，數位部主管的TWINC會配合在最短時間內停止解析相關網域。

依照現行運作機制，TWNIC為執行單位，並不會去判斷網頁內容是否違法，若TWNIC接獲法院裁定、行政機關依法裁處的行政處分，或收到透過緊急案件機制申請的惡意網域時，可執行停止解析，避免民眾連接不法網站。

TWNIC董事長黃勝雄告訴中央社記者，若違反兒童及青少年性剝削防制條例，這屬現有法律依據，主管機關為衛福部，若收到行政處分令後，TWNIC就可執行停止解析。若為法律未明確寫出規範者，必須有法院判決後，才能執行停止解析。

黃勝雄表示，如果不屬於以上情形，基於緊急社會安全需求也可以執行停止解析，包括詐騙案、偽冒政府公部門網站、選舉時期不實訊息、重大金融犯罪等也包含其中。

事實上，這類轉址作法，也是目前打擊盜版影音的一大挑戰，內容業者就曾抱怨打盜版猶如打地鼠，非法業者馬上轉址，導致盜版網址封鎖完畢後，不久又冒出新的盜版網頁。

黃勝雄指出，早期盜版影音，如果透過法院判決進行很難有效果，主因為法院判決完扣押網址後，非法網頁也可能很快轉到其他網址，轉址成本確實很低。觀察其他國家作法，可能是透過加快法律相關程序，讓後續執行速度更快。（編輯：林淑媛）1130409