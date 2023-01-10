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防止性侵影像傳播 立院三讀增網路業者下架機制

2023/1/10 17:28（1/10 18:52 更新）
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立法院會10日三讀修正通過性侵害犯罪防治法部分條文，增訂網路平台業者下架性侵害犯罪嫌疑網頁機制。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
立法院會10日三讀修正通過性侵害犯罪防治法部分條文，增訂網路平台業者下架性侵害犯罪嫌疑網頁機制。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者郭建伸台北10日電）為防治性侵案件性影像傳播，立法院會今天三讀修正通過性侵害犯罪防治法部分條文，增訂網路平台業者下架性侵害犯罪嫌疑網頁機制；若網路業者違反規定，可處新台幣6萬以上60萬元以下罰鍰，並令限期改善。

網紅小玉涉嫌以Deepfake技術製作換臉謎片等，以及韓國N號房事件等引發社會關注；行政院會去年3月以包裹修法方式，通過防制性暴力等4項修法草案，包含刑法、犯罪被害人保護法、兒童及少年性剝削防制條例、性侵害犯罪防治法部分條文修正草案。

立法院會今天三讀修正通過性侵害犯罪防治法部分條文，明定縣市主管機關應整合跨局處資源，設立性侵害防治中心，推動性侵害防治業務，並得與家庭暴力防治中心合併設立；若被害人申請驗傷採證費用，主管機關得核發補助。

為配合刑法增訂妨害性隱私及不實影像罪，三讀通過條文也明定，性私密影像被害人準用本法被害人保護措施及相關違規裁罰規定，並增訂教保服務人員、私立就業服務機構從業人員為性侵害犯罪責任通報人員。

三讀通過條文明定，主管機關知悉性侵害犯罪行為人為兒童或少年時，應依相關法規轉介權責機關提供必要協助。

為避免性侵被害人遭散布性影像，三讀通過條文增訂，網際網路平台提供者、網際網路應用服務提供者，透過網路內容防護機構、主管機關、警察機關或其他機關，知有性侵害犯罪嫌疑情事，應先行限制瀏覽、移除犯罪有關網頁資料。

三讀通過條文明定，相關犯罪網頁資料應至少保留180日，以供司法及警察機關調查。

三讀通過條文也明定，若網路業者未依規定限制網頁瀏覽、移除，而且無正當理由，處6萬以上60萬元以下罰鍰，並令限期改善；屆期未改善得按次處罰。

由於網路業者規範涉及相關部會、地方政府網絡單位，三讀通過條文除了網路業者下架機制部分自公布後6個月施行，其餘自公布日施行。（編輯：蘇龍麒）1120110

（中央社製圖）
（中央社製圖）
#刑法
#性侵
#性侵害犯罪防治法
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