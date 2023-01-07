更多編輯台推薦新聞：
我的法國影展13日線上開跑 短片免費看
娛樂

我的法國影展13日線上開跑 短片免費看

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換
生活

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換

中央社啟事
社會

中央社啟事

COVID-19最新視訊看診處這裡查 適用對象、領藥方式一次看
生活

COVID-19最新視訊看診處這裡查 適用對象、領藥方式一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
立院三讀法案
新聞專題
立院三讀法案1/106
首頁 / 政治

刑法防制性暴力三讀 不實性影像營利最高判7年

2023/1/7 10:57（1/7 11:25 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
立法院會7日三讀修正通過攸關防制性暴力的刑法部分條文，增訂性影像定義及第28章之1（妨害性隱私及不實性影像罪）。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
立法院會7日三讀修正通過攸關防制性暴力的刑法部分條文，增訂性影像定義及第28章之1（妨害性隱私及不實性影像罪）。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北7日電）立法院會今天三讀修正通過攸關防制性暴力的刑法部分條文，增訂性影像定義及第28章之1（妨害性隱私及不實性影像罪）。其中，製作不實性影像並散布營利，最高處7年有期徒刑。

台灣過去曾發生民進黨立委高嘉瑜遭施暴事件與網紅小玉涉嫌以Deepfake技術製作換臉謎片等，讓民眾關注私密影片外流，以及深度偽造合成影像犯罪等議題。

行政院會去年3月10日通過防制性暴力等4項修法草案，送立法院審議。其中，立法院司法及法制委員會去年5月初審通過刑法部分條文修正草案，但多項條文保留交黨團協商。立法院長游錫堃今年1月5日召集黨團協商，討論後達成共識。

全案今天在立法院會處理，在場立委並未提出異議，因此三讀修正通過。

三讀條文規定，在性影像定義上有4款規定，其中包括性交的影像或電磁紀錄、性器或客觀上足以引起性慾或羞恥的身體隱私部位影像或電磁紀錄等。

罰則部分，三讀條文規定，關於未經他人同意攝錄性影像罪部分，最重處3年有期徒刑。若有散布行為，處6月以上5年以下有期徒刑；若有意圖營利而散布的行為，得加重其刑至1/2。

若以強暴、脅迫、恐嚇或其他違反本人意願的方法，以照相、錄影等方法攝錄其性影像，最重處5年有期徒刑。若有散布行為，處1年以上7年以下有期徒刑；若有意圖營利而散布的行為，得加重其刑至1/2。

三讀條文也明定，未經他人同意，無故重製、散布、播送、交付、公然陳列，或以他法供人觀覽其性影像者，處5年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金。

此外，這次也修正刑法第91條之1規定；三讀條文規範，就性侵犯等的強制治療期間採定期延長而無次數限制。立法院會今天也三讀修正通過刑法施行法，規定中華民國112年1月7日修正的刑法第91條之1，自112年7月1日施行。

而以深偽技術（Deepfake）製作換臉謎片，也是這次修法重點之一。

三讀條文規定，意圖散布、播送、交付、公然陳列，或以他法供人觀覽，以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實的性影像，足以生損害於他人者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金；若是意圖營利，處7年以下有期徒刑，得併科70萬元以下罰金。（編輯：張良知）1120107

（中央社製圖）
（中央社製圖）
#性暴力
#刑法
#Deepfake
延伸閱讀
小玉製變臉謎片牟利千萬判5年6月可易科罰金 檢方認判太輕上訴換臉技術打破有圖有真相 學生愛自拍易成受害者翻修防制性暴力等4法 民團盼看見數位被害人需求修法防治性隱私犯罪 高嘉瑜：我是雙重被害人
高嘉瑜
與高嘉瑜激辯 花敬群：立委批評過度還是會反駁吳怡農：沒有政見從何辯論 盼對手先提政見
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台版晶片法三讀 關鍵產業研發費25%可抵減營所稅