犯罪被害人權益保障法三讀 遺屬補償金180萬元

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（中央社記者王揚宇台北7日電）立法院會今天三讀修正通過犯罪被害人權益保障法，除將犯罪被害人保護層級提升至行政院，也調整犯罪被害補償金的整體制度，彰顯國家責任，並有遺屬補償金新台幣180萬元等規定。

犯罪被害人保護法這次全案修正，法案名稱更改為犯罪被害人權益保障法，從原先未分章、45條條文，大幅翻修為7章、共103條文。立法院司法及法制委員會去年5月初審通過犯罪被害人保護法修正草案，但多項條文保留交黨團協商。

立法院長游錫堃今年1月5日召集黨團協商，討論後達成共識。全案今天在立法院會處理，在場立委並未提出異議，因此三讀修正通過。

三讀條文規定，犯罪被害人指的是，因犯罪行為致生命、身體或性自主權遭受侵害的人，而犯罪被害人權益保障法的主管機關為法務部，掌理犯罪被害人權益保障、保護服務、修復式司法的政策、法規與方案的研究、規劃及推動等事項。

三讀條文明定，主管機關、各目的事業主管機關、保護機構與分會，應依犯罪被害人及其家屬的意願，採取適當措施，協助進行訴訟程序。此外，司法人員於偵查或審判時，應依相關法令規定，就犯罪被害人或其家屬的需求，提供必要協助或採取適當保護措施。

考量犯罪被害人若非為訴訟程序的當事人，對於案件偵查、起訴、審理進度僅能被動得知；三讀條文規定，檢察機關或法院得依犯罪被害人或其家屬的聲請，以被害人刑事訴訟資訊獲知平台，提供案件進度查詢或通知服務。

另外，犯罪被害人或其家屬就受刑人的假釋審查，得以言詞或書面方式，向受刑人所在的矯正機關陳述意見或委請保護機構及分會代為轉達。

對於犯罪被害補償金，這次修法調整整體制度，從代位求償改為社會補助，彰顯國家責任，也加速審議效率及簡化審議流程等。

三讀條文規定，犯罪被害補償金由地方檢察署或其檢察分署支付；金額部分，遺屬補償金180萬元、重傷補償金為80萬元至160萬元、性侵害補償金為10萬元至40萬元、境外補償金20萬元。這些數額於中央主計機關發布的消費者物價指數累計成長率達5%時，主管機關應報請行政院核定調整。

這次修法強化宣傳品、出版品、廣播、電視、網際網路內容提供者或其他媒體，應維護犯罪被害人名譽及隱私的規範。三讀條文規範，犯罪被害人或其家屬如果認為廣播、電視事業等報導有錯誤時，得於報導播送、刊登之日起20日內，要求更正或其他必要的處置。

三讀條文明定，媒體業者應於接到要求後7日內，在該報導播送的原節目或同一時段的節目，或刊登報導的同一刊物、同一版面加以更正、移除、下架或為其他必要處置。媒體業者如認為報導無錯誤時，應將理由以書面答復犯罪被害人或其家屬。

這次修法也增訂犯罪被害人保護命令新章。三讀條文規範，法院就故意犯罪行為致死亡、致重傷或性自主權遭受侵害案件的被告許可停止羈押時，經審酌後認有必要者，得依職權或檢察官的聲請，定2年以內的相當時間，命被告禁止對犯罪被害人或其家屬進行恐嚇、騷擾、跟蹤等行為，也禁止無正當理由接近犯罪被害人或其家屬之住居所、學校、工作場所等。

此外，若犯妨害性隱私及不實性影像罪的被告停止羈押時，法院經審酌後，也得依職權或檢察官聲請，命被告禁止對犯罪被害人或其家屬做恐嚇、騷擾、跟蹤等行為，也禁止無正當理由接近其住居所、工作場所，及交付被害人的性影像等。（編輯：郭無患）1120107